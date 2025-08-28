libra horoscope today 28 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 28 अगस्त: आज हो सकता है टॉक्सिक रिश्ते का अंत, खर्चों पर लगाएं लगाम, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra horoscope today 28 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 28 अगस्त: आज हो सकता है टॉक्सिक रिश्ते का अंत, खर्चों पर लगाएं लगाम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 28 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। शुक्र ग्रह तुला राशि वालों का गृह स्वामी है। जानिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 28 Aug 2025 05:59 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 28 अगस्त: आज हो सकता है टॉक्सिक रिश्ते का अंत, खर्चों पर लगाएं लगाम

Libra Horoscope 2 अगस्त 2025, तुला राशिफल: सकारात्मक बने रहिए। वर्कप्लेस की चुनौतियों को आप अपने पॉजिटिव सोच के साथ पार ही कर लेंगे। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। हेल्थ ठीक रहेगी। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं।

तुला लव राशिफल: आज रिश्ते में थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं। आज आप पर कई आरोप भी लग सकते हैं। यहां तक कि किसी दूसरे के साथ रिश्ते में होने का शक भी जताया जा सकता है। इससे आपका मन बहुत प्रभावित होगा। उम्मीद मत छोड़िए। बातचीत से चीजें ठीक हो सकती हैं। हो सकता है कि आज कुछ मौकों पर आपका पार्टनर जिद्दी हो जाए या फिर आपको भी तेज गुस्सा आ सकता है। टॉक्सिक रिश्ते आज खत्म भी हो सकते हैं। किसी पुराने रिश्ते की वापसी हो सकती है। हालांकि शादीशुदा लोगों के लिए ये स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है।

तुला करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर गॉसिप करने से बचें। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहिए। टीम मीटिंग में अपनी बात जरूर रखें। क्लाइंट सेशन में भी ठीक ऐसा ही करें। क्लाइंट को आज जिम्मेदारी से संभालें। अपने गोल्स को पूरा करिए। आज कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आज कुछ चीजों में ज्यादा ध्यान देना होगा। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज की स्थिति सही रहने वाली है। खर्चों पर थोड़ा काबू रखें। लोन भुगतान से जुड़ा कुछ दिक्कत हो सकती है। भाई-बहन या दोस्त के साथ कोई आर्थिक विवाद सुलझेगा। आज दिन के दूसरे हिस्से के लिए दान-पुण्य करना सही है। टैवलिंग के वक्त डिजिटल भुगतान में सावधानी बरतें। धोखाधड़ी की संभावना है तो ऐसे में थोड़ा बचकर रहें। पार्टनर के परिवार से आर्थिक मदद भी मिल सकती है।

तुला हेल्थ राशिफल: पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। सीने में दर्द या फिर डाइजेशन से जुड़ी कुछ समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। आज महिलाओं को माइग्रेन, स्त्री रोग से संबंधित दिक्कत या वायरल फीवर हो सकता है। इससे आपका रूटीन काफी प्रभावित भी होगा।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य, कलात्मक, आकर्षक, उदार

कमजोरी: अस्थिर, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाले

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

तुला राशि संगतता चार्ट

प्राकृतिक सामंजस्य: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगतता: मेष, तुला

साधारण संगतता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगतता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)