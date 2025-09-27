तुला राशिफल 27 सितंबर: शादीशुदा लोग इस बात से रहें सावधान, ऑफिस का प्रेशर देगा तनाव

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 27 September Prediction: तुला राशिच्रक में सातवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

Libra Horoscope 27 सितंबर 2025, तुला राशिफल: तुला राशि वालों को आज पार्टनर संग समय बिताने के कई मौके मिलेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर के लिहाज से आज का दिन लकी साबित हो सकता है। पैसों को लेकर दिन सही रहेगा। हालांकि अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

तुला लव राशिफल: तुला राशि वालों की लवलाइफ आज ठीक-ठाक होगी। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताइए। आपको मौके मिलेंगे। आज आप पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर या फिर कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। पुराने रिश्तों की गलतफहमियां भी आज दूर हो सकती हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग आज अपने पुराने प्यार से फिर से जुड़ेंगे। हालांकि शादीशुदा लोग थोड़ा सावधान रहें क्योंकि वर्तमान का रिश्ता काफी प्रभावित हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान या फिर ऑफिस फंक्शन में किसी खास शख्स से मिल सकते हैं।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में आज नए मौकों के मिलने की संभावना है। आज थोड़ा रिस्क लें। इससे आप अपनी क्षमता को भी साबित कर पाएंगे। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, हो सकता है कि आज उन्हें कोई नया ऑफर मिल जाए। अपनी स्किल्स को और निखारिए। टेक्सटाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा। स्टूडेंट्स को भी एग्जाम में सफलता हासिल होगी।

तुला मनी राशिफल: पैसों के लिहाज से आज का दिन सही है। पैसे आएंगे लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। आज बड़े इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से बचने का दिन है। महिला जातक आज गाड़ी ले सकती हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग है। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपने कारोबार को नई जगहों पर फैलाने का विचार करेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल: तुला राशि वालों को आज अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस का प्रेशर तनाव देगा। इससे मेंटल हेल्थ काफी प्रभावित होगा। शाम को टहलने जाएं। हो सके तो किसी पार्क में पेड़ के नीचे थोड़ी देर शांति से बैठिए। डायबिटीज से जूझने वाली महिलाएं अपनी डाइट पर कंट्रोल करें। इसी के साथ अपने परिवार को भी समय दें, आपको अच्छा महसूस होगा।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, मिलनसार, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिर्णायक, आलसी, दूसरों के मामलों में दखल न देने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: किडनी और ब्लैडर

ग्रह स्वामी: शुक्र

लकी डे: शुक्रवार

लकी कलर: भूरा

लकी नंबर: 3

लकी स्टोन: हीरा

सबसे अच्छे साथी: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छा तालमेल: मेष, तुला

ठीक-ठाक तालमेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम तालमेल: कर्क, मकर