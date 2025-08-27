तुला राशिफल 27 अगस्त: पैरेंट्स से करवा सकते हैं पार्टनर की मुलाकात, नए प्रोजेक्ट पर शुरु करेंगे काम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 27 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज यानी गणेश चतुर्थी का दिन तुला राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आएगा?

Libra Horoscope 27 अगस्त 2025, तुला राशिफल: लव लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। पार्टनर के साथ बातचीत का समय निकालें। ऑफिस लाइफ ठीक रहने वाली है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मनी-मैनेजमेंट ठीक से करें। आज के दिन बिना सोचे-समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हेल्थ आज ठीक ठाक रहने वाली है।

तुला लव राशिफल: पार्टनर पर खूब प्यार लुटाएं। धैर्य बनाए रखें। आज अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई सरप्राइज प्लान जरूर करें। इससे आपका दिन खास बन जाएगा। आप पार्टनर को अपने पैरेंट्स से मिलवाने की सोचें। जिन फीमेल्स की लव लाइफ को लेकर घर में परेशानी चल रही है, वहां हालात थोड़े नम पड़ने वाले हैं। किसी तीसरे शख्स को अपने रिश्ते में दखलअंदाजी ना करने दें। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। उन एक्टिविटी में शामिल होने की कोशिश करें जिसमें आपको और आपके पार्टनर को मजा आता है।

तुला करियर राशिफल: ईगो को छोड़कर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करिए। इस प्रोजेक्ट में आपको अपने कलीग्स की भी जरूरत पड़ेगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज जॉब के लिए कहीं से कॉल आ सकती है। लॉ से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। आर्टिस्ट लोगों को आज दिन के दूसरे हिस्से में अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड वालों को आज काम में ज्यादा समय देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

तुला मनी राशिफल: आज पैसे कई सोर्स से आ सकता है। आज आप कोई पुराना लंबा बकाया चुकाएंगे। कुछ लोग आज नई गाड़ी ले सकते हैं। आज कुछ लोग दान-पुण्य में भी पैसा लगाएंगे। कुछ महिलाओं को संपत्ति विवाद में कानून की ओर से जीत मिल सकती है। कुछ स्टूडेंट्स को आज एग्जाम फीस भरने के लिए पैसे चाहिए होंगे। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाने में सफलता मिलेगी।

तुला हेल्थ राशिफल: आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए। इससे आप मानसिक तौर पर मजबूती महसूस करेंगे। खाने-पीने पर ध्यान दें। अपने लिए समय निकालें। योग और मेडिटेशन के जरिए टेंशन को मात दें। आज के दिन यात्रा करते हुए हर तरह की सावधानी बरतिएं। अपने साथ फर्स्ट-एड बॉक्स जरूर रखें। बच्चों को खेलने समय आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक सामंजस्य: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर