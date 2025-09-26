libra horoscope today 26 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 26 सितंबर: पार्टनर संग करें ये प्लान, ऑफिस में ली जाएगी धैर्य की परीक्षा, rashifal - Hindustan
libra horoscope today 26 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 26 सितंबर: पार्टनर संग करें ये प्लान, ऑफिस में ली जाएगी धैर्य की परीक्षा

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 26 September Prediction: तुला राशिचक्र की पांचवी राशि हैं, जिसका ग्रह स्वामी शुक्र है। ऐसे में ये राशि अपने आप में ही खास है। जानिए आज का दिन यानी 26 सितंबर को तुला राशि के जातकों की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 26 Sep 2025 05:45 AM
Libra Horoscope 26 सितंबर 2025, तुला राशिफल: लवलाइफ ठीक रहेगी। ऑफिस में आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। मनी और हेल्थ के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

तुला लव राशिफल: आज रिश्ते में ईगो को छोड़ना जरूरी हो जाएगा। आपको पार्टनर के साथ थोड़ा और कम्यूनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा लड़ाई तो नहीं होने वाली है। आप शाम तक पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर लीजिए। हो सके तो उनके साथ आज डिनर का प्लान बनाइए। जो लोग शादी के बारे में अब सोच रहे हैं, वो अब इस पर सीरियसली विचार करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिश्ते जो टूटने की कगार तक आ पहुंचे थे, वो आज एक फिर से संभल सकते हैं।

तुला करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर आपके धैर्य और कमिटमेंट को परखा जा सकता है। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल काफी अच्छी है और क्लाइंट इससे प्रभावित भी होगा। आईटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग या आर्किटेक्ट की फील्ड से जुड़े लोगों को क्लाइंट से मिलना पड़ सकता है। अगर नई नौकरी चाहिए तो आज सुबह ही रिजाइन डालें। नई नौकरी को ढूंढने की शुरुआत करने के लिए आज का दिन सही रहेगा।

तुला मनी राशिफल: आज पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके परिवार में पैसों को लेकर चर्चा हो सकती है। पैसों को लेकर दोस्तों से बहस ना करें। इससे आपको फालतू की टेंशन होगी। कुछ महिला जातक अपने भाई-बहनों के साथ मनी रिलेटेड बातों में शामिल होंगी। जो लोग लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते थे, वो आज ये काम कर सकते हैं। हालांकि आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दिन अच्छा नहीं है।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों को छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। ऑयली और तला-भुना वाला खाना छोड़ दें। सुबह या फिर शाम को 30 मिनट टहलना अच्छा रहेगा। कुछ महिला जातकों को चिंता हो सकती है। अगर कान से जुड़ी कोई दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर को दिखाइए। आज किसी भी तरह का नशा छोड़ने के लिए अच्छा दिन है।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, मिलनसार, आकर्षक, कला-प्रेमी, उदार

कमजोरी: अनिर्णय की स्थिति, आलस, बीच में हस्तक्षेप न करना

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: किडनी और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

सबसे अच्छा मेल (प्राकृतिक जुड़ाव): मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छा मेल: मेष, तुला

औसत मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम मेल: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)