libra horoscope today 26 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 26 अगस्त: रिश्ते को मिलेगी पैरेंट्स की मंजूरी, हो सकता है प्रमोशन
तुला राशिफल 26 अगस्त: रिश्ते को मिलेगी पैरेंट्स की मंजूरी, हो सकता है प्रमोशन

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 26 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 26 Aug 2025 05:47 AM
Libra Horoscope 26 अगस्त 2025, तुला राशिफल: रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। डिस्प्लिन के साथ अपना काम अच्छे से करते रहें। इन्वेस्टमेंट के दौरान रिस्क ना लें। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में जो भी मुद्दे हो उन्हें समय पर सुलझा लें ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है।

तुला लव राशिफल: बिना किसी झिझक के अपने प्यार का इजहार करें। पार्टनर के साथ रोमांस करें। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज सामने वाला शख्स इसे स्वीकार कर सकता है। एक अच्छे लिस्नर बनें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। शब्दों का चयन बुद्धिमानी से करें ताकि आपके पार्टनर को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। आज कुछ लोगों को अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स की मंजूरी भी मिल सकती है। आज आप पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं।

तुला करियर राशिफल: प्रोफेशनल लाइफ आज अच्छी रहेगी। आज अपने नए विचार या फिर कॉन्सेप्ट के जरिए कमाल करेंगे। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, शेफ, एक्टर्स, राइटर्स, पब्लिशर्स को अपना मार्केट बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। तुला राशि वालों का प्रमोशन हो सकता है। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो लोग अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आज शाम तक इंटरव्यू के कॉल्स आ जाएं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे।

तुला मनी राशिफल: आज पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ लोगों को भुगतान से संबंधित दिक्कत हो सकती है। दोस्तों या फिर रिश्तेदार के साथ पैसों पर बहस ना करें। इससे मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है। बिना कुछ भी सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट ना करें। जो भी सुरक्षित ऑप्शन हैं, उन पर जरूर ध्यान दें। शेयर मार्केट से अभी दूरी बनाकर ही चलें। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो प्रमोटरों से फंड जुटा सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल: आज सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। खानपान सही रखें। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप फलों का ताजा जूस पिएं। नींद की समस्या हो तो दवाइयों का सहारा ना लें। आज के दिन भारी सामान सिर पर उठाने से बचें। बड़े-बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियां चढ़ते-उतरते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, कलात्मक, मनमोहक

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

स्वामी ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

स्वाभाविक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)