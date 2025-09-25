libra horoscope today 25 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 25 सितंबर: बड़े खर्चों से बचें, ना करें ऑयली चीजों का सेवन, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra horoscope today 25 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 25 सितंबर: बड़े खर्चों से बचें, ना करें ऑयली चीजों का सेवन

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 25 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में क्या-क्या चीजें लेकर आने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 25 Sep 2025 05:48 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 25 सितंबर: बड़े खर्चों से बचें, ना करें ऑयली चीजों का सेवन

Libra Horoscope 25 सितंबर 2025, तुला राशिफल: छोटी-छोटी चीजों से आपकी लाइफ में शांति आएगी। आज आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। शांत रहें और ऐसे ही हर एक परेशानी का हल निकालें। प्यार से बात करने की कोशिश करिए। जिंदगी में स्थिरता आएगी।

तुला लव राशिफल: आज आपका दिल शांत रहेगा। आप काफी ओपन अप फील करेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं, उनसे धीरे-धीरे और प्यारे शब्दों में अपनी बात कह दें। उनकी छोटी-छोटी खुशियों में इंटरेस्ट दिखाइए। आपकी ओर से किया गया प्यारा सा मैसेज इस रिश्ते को और भी गहरा बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों या फिर किसी ग्रुप एक्टिविटी के जरिए नए लोगों से मिलना होगा। आप जल्दबाजी से बचिए। फीलिंग्स को थोड़ा समय दें। केयर और सच्ची बातों से रिश्ते में भरोसा बढ़ता है।

तुला करियर राशिफल: आज ऑफिस में आज काफी बैलेंस्ड सोचने वाले हैं। इससे कोई मुश्किल का हल मिल जाएगा। टीम से ग्रोथ के बारे में चीजें शेयर करते रहिए। छोटी सी बातचीत या फिर कोई नोट से बड़ी अड़चन दूर हो जाएगी। कागजी वाले कामों को ठीक से रखें। छोटे-छोटे डेडलाइन को समय पर पूरा कर लें। अगर जरूरत लगे तो मदद जरूर मांगिए।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सही रहेगा। हालांकि प्लानिंग के साथ चलना जरूरी है। आज छोटे-छोटे बिल देख लें। अचानक से होने वाले बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें। सेविंग्स की लिस्ट बनाकर चलिए। अगर कोई सलाह दे रहा है तो सुनिए। आप उन्हीं सलाहों को अपनाइए जो आपको अपने लिए सही लगे। रोजमर्रा के खर्चों में बचत करने की कोशिश करें।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों की हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन रूटीन को अपनाना जरूरी है। आज थोड़ी सी वॉक करें। पानी पिएं। थकान लगने पर आराम जरूर करें। आज हल्का और हेल्दी खाना लें। ऑयली चीजों का सेवन नहीं करना है। आज स्क्रीन से थोड़ी देर का ब्रेक लेना सही रहेगा। लंबी और गहरी सांस लें, इससे तनाव में कमी आएगी। लाइट स्ट्रेचिंग से शरीर की जकड़न को कम किया जा सकता है। अगर एनर्जी कम लगे तो तनाव को हटाने के लिए किसी दोस्त से बात कर लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने शौक की कोई चीज की जाए।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, मिलनसार, खूबसूरत चीजों के शौकीन, आकर्षक, कलात्मक, दयालु

कमजोरी: असमंजस में रहना, आलसी, टकराव से बचना

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: किडनी और ब्लैडर

स्वामी ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

सबसे अच्छी बनती है: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी बनती है: मेष, तुला

ठीक-ठाक बनती है: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम बनती है: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)