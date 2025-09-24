libra horoscope today 24 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 24 सितंबर: गलतफहमी से बचने के लिए करें ये काम, फालतू खर्चों पर लगाएं लगाम, rashifal - Hindustan
libra horoscope today 24 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 24 सितंबर: गलतफहमी से बचने के लिए करें ये काम, फालतू खर्चों पर लगाएं लगाम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 24 September Prediction: राशिचक्र में सातवीं राशि तुला की है, जिसका ग्रह स्वामी शुक्र होता है। आज का दिन यानी 24 सितंबर इस राशि के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा होगा? नीचे जानें विस्तार से…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 24 Sep 2025 05:56 AM
Libra Horoscope 24 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज आप शांत रहेंगे। क्लैरिटी से सोचें क्योंकि इससे छोटी-छोटी प्रॉब्लम का हल मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। अपनी प्लानिंग की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं। विनम्र रहिए।

तुला लव राशिफल: आज छोटी-छोटी चीजों से रिश्ता गहरा बन जाएगा। अपने लोगों से खुलकर बात करें। दूसरों को बिना जज किए हुए ही सुनें। पार्टनर की तारीफ करें। जरूरत पड़ें तो उनकी मदद भी करें। अगर असमंजस हो जो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। धीरे-धीरे देखने की कोशिश करें कि हालात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो पड़ोस, क्लास या फिर किसी सोशल ग्रुप की मदद से नए लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। आपकी ईमानदारी और शांत स्वभाव के चलते आने वाले दिनों में कोई आकर्षित होगा।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में क्लैरिटी के साथ अपना काम पूरा करने कोशिश करें। अगर कोई प्रोजेक्ट कठिन लगे तो मदद भी लें। हालांकि बाद में टीम मेंबर्स को श्रेय भी दें। गलतफहमियों से बचने के लिए नोट्स रखें और मीटिंग्स में विनम्र रहें। आपका शांत रवैया सीनियर्स को आपकी विश्वसनीयता का अहसास कराएगा। ऐसे में आपको ज्यादा जिम्मेदारी और तारीफ भी मिल सकती है।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में कोई प्लानिंग करते वक्त सावधान रहें। आज की थोड़ी-थोड़ी बचत आपको तनाव से भी बचाएंगे। महीने में होने वाले खर्चों पर ध्यान दें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आसान और सुरक्षित ऑप्शन ही चुनें। किसी भरोसेमंद इंसान से ही सलाह लें। इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे अलग से निकालकर रख दें। फिजूलखर्ची से बचने की कोशिश करें। अपनी छोटी-छोटी ग्रोथ से बचें।

तुला हेल्थ राशिफल: आज आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। हल्के-फुल्के रूटीन के साथ दिन की शुरुआत करें। लाइट एक्सरसाइज, आराम और सिंपल से खाने को रूटीम में शामिल करना सही होगा। आज छोटी-छोटी वॉक आपके मन को फ्रेश कर देंगे। गहरी सांसें या लाइट स्ट्रेच तनाव को कम करेंगे। नींद पूरी लें और हर दिन एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। खूब पानी पिएं। यही छोटी-छोटी आदतें लंबे समय तक आपको हेल्दी रखेंगी और आपको खूब सुकून भी मिलेगा।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, मनमोहक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिर्णयशील, आलसी, टकराव से बचने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

स्वाभाविक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

