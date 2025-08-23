तुला राशिफल 23 अगस्त: रिश्ते को ऐसे करें मजबूत, जल्दबाजी में ना करें शॉपिंग

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 23 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जानिए आज का दिन तुला राश वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Libra Horoscope 23 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आज क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे। छोटे-छोटे कदमों से भरोसा बनेगा। नए अवसर मिलेंगे। आपको परिवार और दोस्तों का खूब सपोर्ट मिलता है और आज भी मिलेगा। बातचीत के मामले में चीजें आज बेहतर होगी। आप पहले से बेहतर सुनना शुरू कर देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शांति मिलेगी। छोटी-छोटी सफलता का भी जश्न मनाइए।

तुला लव राशिफल: आज आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा जब आप पार्टनर के साथ ईमानदारी से बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक प्यारी सी स्माइल और मैसेज अच्छी बातचीत की शुरुआत कर देगा। पार्टनर के साथ शांति भरे पल शेयर करिए। उन्हें पूरे मन से सुनिए। छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान दीजिए। केयर करें। इससे भरोसा भी बढ़ेगा और नजदीकियां भी। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें।

तुला करियर राशिफल: आपकी संतुलित सोच आज ऑफिस में मुश्किल चीजों का भी हल निकाल लेगी। तनाव ना हो तो इसलिए पहले से ही क्लैरिटी के साथ प्लानिंग कर लें। आज आपको किसी कलीग या फिर बॉस का सपोर्ट मिलेगा। आज बड़े-बड़े कदम उठाने की की बजाय छोटे-छोटे प्रयास करने से ही चीजें सही होंगी। नोट्स बनाएं। मीटिंग में अच्छे सवाल पूछें। शांत मन के साथ किसी भी तरह की प्रतिक्रिया को स्वीकार करें। आज दिन खत्म होने-होने तक आपको खुद पर नाज होगा।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन सही लगेगा। चीजों को आप संभाल लेंगे। छोटे-छोटे बचत से ही आपको खूब मदद मिलेगी। आगे चलकर ये बड़ा असर दिखाएंगे। जल्दबाजी में खरीददारी ना करें। अगर कुछ समझ ना आए तो फैसला कल तक के लिए टाल दें। अपने बजट का रिव्यू भी करते रहिए। किसी दोस्त के साथ खर्चा बांटने और सामान के लेन-देन से लाभ मिलेगा।

तुला हेल्थ राशिफल: आज रूटीन को फॉलो करने की वजह से हेल्थ बैलेंस्ड रहने वाला है। रोजाना अच्छा खाना खाएं। खूब पानी पिएं। छोटी वॉक करें। इससे मन साफ रहेगा। स्ट्रेचिंग से तनाव दूर होगा। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस से भी तनाव कम होगा। अगर एनर्जी ना हो तो भारी-भरकम एक्सरसाइज ना करें। हल्की-फुल्की एक्टिविटी से भी आपको लाभ मिलेगा। नींद पूरी लें क्योंकि इससे आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अस्थिर, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुम्भ

अच्छा मेल: मेष, तुला

मध्यम मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कमजोर मेल: कर्क, मकर