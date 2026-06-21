तुला राशिफल 21 जून 2026: तुला राशि वालों के लिए शुभ दिन, परिवार का मिलेगा साथ और बढ़ेगा आत्मविश्वास
Tula Rashifal Today, 21 June 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ और संतुलित रहने वाला है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में मिठास आएगी। वैदिक ज्योतिष विशेषज्ञ अनिता बरनवाल से जानिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल।
आज तुला राशि वालों के लिए शांत और सकारात्मक शुरुआत वाला दिन है। सुबह से ही मन हल्का महसूस होगा और छोटे-छोटे काम आसानी से निपटते जाएंगे। चंद्रमा सिंह राशि में होने के कारण परिवार और घरेलू मामलों पर आपका ध्यान अच्छा रहेगा। दोपहर बाद स्थिति और संतुलित हो जाएगी। आज आपकी बातचीत में मिठास और आत्मविश्वास दोनों नजर आएगा। परिवार का साथ मिलेगा और आप खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे।
तुला राशि का लव राशिफल 21 जून 2026
आज रिश्तों में नरमी और समझदारी का दिन है। जीवनसाथी या परिवार के सदस्य आपकी शांत सुनवाई की तलाश में रहेंगे। अगर कोई पुरानी बात या छोटी शिकायत बाकी है, तो उसे सुलझाने का अच्छा मौका मिलेगा। पहले उनकी पूरी बात ध्यान से सुनें, फिर अपनी राय साफ शब्दों में रखें। अविवाहितों के लिए भी किसी अच्छे व्यक्ति से सहज बातचीत का योग बन रहा है। आपकी विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी। घर में अचानक मेहमान आने पर भी आपका व्यवहार सराहा जाएगा। बच्चों और बड़ों के साथ संतुलित समय बिताएं तो पूरे दिन अच्छा माहौल बना रहेगा।
तुला राशि का करियर राशिफल 21 जून 2026
कामकाज में आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में कोई पुराना अटका काम निपट सकता है या नया मौका दिख सकता है। आपकी बातचीत प्रभावशाली रहेगी, इसलिए मीटिंग, चर्चा या प्रेजेंटेशन में अच्छा असर छोड़ेगी। जो लोग नौकरी या व्यापार में बदलाव सोच रहे हैं, उन्हें आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में ध्यान लगेगा और कोई मुश्किल विषय भी आसानी से समझ आएगा। लेकिन जल्दबाजी ना करें। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें, तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। आज आपकी समझदारी और संतुलित सोच आपको दूसरों से अलग दिखाएगी।
तुला राशि का मनी राशिफल 21 जून 2026
आर्थिक स्थिति आज स्थिर और अच्छी रहेगी। पुराने बकाया या लंबित भुगतान निपटाने का मन बन सकता है, जिससे मन हल्का होगा। घरेलू खर्च या मेहमानों के आने से थोड़ा अतिरिक्त खर्च हो सकता है, लेकिन यह बोझ नहीं लगेगा। अगर कोई नई योजना या निवेश का विचार आ रहा है, तो उसे अच्छे से जांच लें। आज छोटी-छोटी बचत या व्यवस्थित खर्च की आदत फायदेमंद साबित होगी। कोई पुरानी पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट या मासिक बचत योजना दोबारा देख लें। पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखने से भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल 21 जून 2026
शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा मेहनत या लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। कंधे, पीठ या गर्दन में हल्की जकड़न हो सकती है। दिन में दो-तीन बार थोड़ी देर आराम करें और गहरी सांसें लें। भोजन में संतुलन रखें, ज्यादा तला-भुना या बाहर का खाना कम करें। शाम को हल्की सैर या योगासन करना फायदेमंद रहेगा। मन शांत रखने के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं। आज की ऊर्जा आपको सिखा रही है कि शरीर की सीमा समझकर काम करें, तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
आज की सलाह: सुबह के शांत समय में घरेलू और आर्थिक फैसले तय करें, शाम को रफ्तार धीमी रखें।
21 जून 2026 तुला राशि वालों के लिए शुभ और संतुलित दिन है। परिवार का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई काम आसानी से पूरे होंगे। सकारात्मक रहें, जल्दबाजी से बचें और छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। आज का दिन आपके पक्ष में है, अच्छे से उपयोग करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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