तुला राशिफल 20 अगस्त: करियर में बदलाव की संभावना, खर्चों पर लगाएं लगाम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 20 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। कन्या राशि के बाद तुला का नंबर आता है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। जानिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Libra Horoscope 2 अगस्त 2025, तुला राशिफल: कुल मिलाकर आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। पार्टनर पर प्यार लुटाएं। ऑफिस में भी सब ठीक रहेगा। हो सकता है कि जल्द ही जॉब में बदलाव आए। पैसों की स्थिति आज ठीक रहेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

तुला लव राशिफल: तुला राशि वालों को आज रिलेशनशिप में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसका बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अपने पार्टनर पर खूब प्यार लुटाएं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक-दूसरे को सपोर्ट करें। एक-दूसरे से खुलकर बात करेंगे तो अच्छा होगा। कभी-कभी किसी तीसरे शख्स की वजह से रिश्ते में दिक्कत आएगी। इसे दोनों लोग मिलकर सुलझाने की कोशिश करिए। कुछ महिलाएं अपने एक्स से जुड़ सकती हैं। कोशिश करें कि इससे आपके वर्तमान रिश्ते को नुकसान ना हो।

तुला करियर राशिफल: तुला राशि वालों के लिए करियर में बदलाव की उम्मीद है। कुछ लोग जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं तो वहीं कुछ लोग बिजनेस में कदम रखेंगे। कुछ महिलाओं को रिवॉर्ड भी मिलेगा। आज क्लाइंट्स आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स से खुश होंगे। अपने विचारों को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करें। परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोगों को को बिजनेस को एक्सपेंड करने के नए अवसर मिलेंगे। उन्हें आसपास के अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है।

तुला मनी राशिफल: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहेगी। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोखिश करिए। किसी भी तरह के संपत्ति विवाद में दखल देते समय सावधान रहिए। इससे आपको काफी टेंशन मिल सकती है। आज प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी खरीदने के लिए शुभ दिन है।स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आज लाभ दे सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फंड मिल सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सिरदर्द, आंखों से जुड़ी दिक्कतें या फिर पाचन से संबंधित दिक्कत आए तो डॉक्टर की सलाह ले लें। कुछ लोगों को आज जोड़ों में दर्द हो सकता है। सीने में दर्द हो तो मेडिकल सलाह लेना जरूरी है। आज गंभीर माइग्रेन की वजह से आज फीमेल्स अपनी क्लास या फिर ऑफिस छोड़ सकती हैं। नींद पूरी लें और योग भी करें।

तुला राशि के गुण शक्ति: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, कलात्मक, आकर्षक व्यक्तित्व, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक सामंजस्य: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर