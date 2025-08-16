तुला राशिफल 16 अगस्त: क्रश को प्रपोज करने के लिए बेहतर दिन, इन 3 फील्ड से जुड़े लोग रहे सावधान

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 16 August Prediction: राशिचक्र में सातवें नंबर पर तुला का स्थान है। तुला राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए कि आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

पढ़ेंLibra Horoscope 16 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आपकी दृढ़ता आज कई सारी समस्याओं का हल खोज निकालेगी। रिलेशनशिप में आपकी सच्चाई अच्छे परिणाम लेकर आएगी। सेहत अच्छी रहने वाली है। लवलाइफ से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं । ऑफिस में नया काम मिलेगा। कुल मिलाकर दिन अच्छा जाने वाला है।

तुला लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ बहस में न पड़ें। हो सकता है कि आपका पार्टनर आज कुछ ऐसी बातें उठा सकता है, जिससे आपका गुस्सा बढ़ सकता है। आज पार्टनर के साथ किसी पहाड़ी स्थान पर जाने के लिए छुट्टी की प्लानिंग करें। पार्टनर को व्यक्तिगत स्पेस देना ज़रूरी है। अगर आपका कोई क्रश है तो आज उसे प्रपोज करने के लिए भी दिन अच्छा है। विवाहित महिलाएं अपने एक्स से दूर रहें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाएगा। अगर पार्टनर से घरवालों को मिलवाना है तो दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा।

तुला करियर राशिफल: तुला राशि वालों को ऑफिस में नया रोल मिलेगा। ऐसे में शेड्यूल ऊपर नीचे होगा। मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज उनकी कम्यूनिकेशन स्किल काम आने वाली है। बिजनेस डिवेलपर्स को आज क्लाइंट को अगर प्रभावित करना है तो नए आइडिया पर काम करना होगा। बैंक, अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजिंग से जुड़े लोगों को आज पैसों की गिनती के वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपने बिजनेस को फैलाने का विचार मन में लाएंगे। हो सकता है कि इस दौरान किसी से कुछ विवाद भी हो।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा है। पैसों से जुड़ी समस्याओं को आज सुलझा पाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते थे तो आज ये काम कर सकते हैं। आज किसी दोस्त की आर्थिक मदद करने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं आज कार या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदकर खुश होंगी। आज तुला राशि वाले शेयर, ट्रेड और सट्टेबाजी में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। हालांकि बिजनेस से जुड़े लोगों को नए फील्ड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।

तुला हेल्थ राशिफल: तुला राशि वालों की सेहत आज अच्छी रहेगी।। कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करने वाली है। कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी एलर्जी हो सकती है। बच्चों में पाचन संबंधी समस्या की शिकायत हो सकती है। ऑयली फूड खाने से बचें। अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाएं। आज हल्का फुल्का फीवर रह सकता है। बड़े बुजुर्ग लोग आज भारी सामान ना उठाएं।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाला

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

राशि स्वामी: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

प्राकृतिक सामंजस्य: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर