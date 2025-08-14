libra horoscope today 14 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 14 अगस्त: खास शख्स से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, फिजूलखर्ची से बचें, rashifal - Hindustan
libra horoscope today 14 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 14 अगस्त: खास शख्स से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, फिजूलखर्ची से बचें

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 14 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वाले जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। नीचे जानिए इस राशि के लोगों के लिए 14 अगस्त का दिन कैसा रहने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 14 Aug 2025 07:11 AM
Libra Horoscope 14 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आज तुला राशि वाले लवलाइफ और काम के बीच बैलेंस बना पाएंगे। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखिए। ईमानदारी से बात करिए। छोटी-छोटी खुशियों को संजोने की कोशिश करिए। आज आपकी क्रिएटिव सोच काफी काम आएगी।

तुला लव राशिफल: आज लवलाइफ अच्छी होगी। बैलेंस बना रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके प्यारे बोल और एक छोटा से जेस्चर से ही रिश्ता गहरा हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं तो आज किसी दोस्त या सिंपल सी मुलाकात के जरिए ही खास शख्स मिल सकता है। छोटी बातों पर ना ध्यान दें जो चीजें रिश्तों को जोड़ती हैं, उन पर फोकस करें। पार्टनर को सम्मान दें। उनसे ईमानदारी से बात करें।

तुला करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर आप लोगों का खूब सहयोग करते है। वहीं कोई फैसला लेते वक्त आप हर पहलुयों पर ध्यान देते हैं। आपका यही अंदाज लोगों से आपको अलग बनाचा है। टीम प्रोजेक्ट्स में आपकी क्रिएटिव सोच से तेजी आएगी। फोकस करेंगे तो डेडलाइन पर काम खत्म होगा। अपनी नई स्ट्रेटजी पर आज खुलकर बात करेंगे तो लोगों का सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा काम लेने की कोशिश ना करें। धीरे-धीरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें।

तुला मनी राशिफल: आज तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। खर्चों पर ध्यान दें। बचत के लिए आज कोई लक्ष्य निर्धारित करिए। आज हो सकता है कि आपको कोई छोटा सा फायदा या छूट मिल जाए, इसलिए अच्छे अवसरों पर नजर बनाए रखिए। फिजूलखर्ची से बचें। कोई बड़ा खर्चा होने वाला है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करिए।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों की सेहत ठीक रहने वाली है। आज के दिन हल्का व्यायाम जैसे स्ट्रेचिंग या टहलना फायदेमंद रहेगा। अगर आपको थोड़ी थकान हो तो आराम करें। आज पानी ज्यादा पिएं। ताजा फल-सब्जियां खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा और पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। गहरी सांस या फिर मेडिटेशन से तनाव कम होगा। मन भी अच्छा रहेगा।

तुला राशि के गुण

ताकतें: आदर्शवादी, मिलनसार, सुंदरता प्रेमी, आकर्षक, कला-प्रेमी

कमजोरियां: अस्थिर, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: किडनी और मूत्राशय

स्वामी ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

अनुकूल राशियां

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छा मेल: मेष, तुला

मध्यम मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम मेल: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)