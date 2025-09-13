libra horoscope today 13 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 13 सितंबर: रखें छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब, सोने से पहले करें ये काम, rashifal - Hindustan
तुला राशिफल 13 सितंबर: रखें छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब, सोने से पहले करें ये काम

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 13 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। नीचे जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 13 Sep 2025 05:47 AM
Libra Horoscope 13 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज शांत रहेंगे और अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसलों से हर एक चीज में अच्छा बैलेंस आएगा। जल्दबाजी में फैसले ना लें।

तुला लव राशिफल: ईमानदारी से कई गई बातचीत आज रिश्ते में गर्मजोशी ले आएगी। अगर सिंगल हैं तो किसी इवेंट में शामिल होंगे और यहां पर नए लोगों से मिलेंगे। रिलेशनशिप में हैं तो छोटी से छोटी प्लानिंग को भी शेयर करें और पार्टनर को पूरे ध्यान से सुनें। शब्दों का इस्तेमाल सही करें। पार्टनर की केयर करिए। कभी-कभी पार्टनर के लिए प्यार भरे नोट्स भी लिखिए।

तुला करियर राशिफल: काम के दौरान क्लैरिटी के साथ बात करें। प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ें। काम को सही से करें और जरूरत पड़ने पर सवाल भी पूछें। अकेले काम करने से अच्छा है कि आप टीमवर्क को प्रियॉरिटी दें। इससे रिजल्ट भी बेहतर आएगा। दूसरों की मदद भी करें और उनके सपोर्ट को स्वीकार भी करें। काम के समय नोट्स भी लिखें ताकि ध्यान फोकस्ड रहें। आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। एक नया और ईमानदार नजरिया आपको भरोसा दिलाएगा और जल्द ही आपको अपने लिए ग्रोथ का नया मौका मिलेगा।

तुला मनी राशिफल: पैसों से जुड़े मामलों में आज सावधानी और बचत को प्रियॉरिटी दें। बिलों को रिव्यू करें। अपने छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखें और अचानक होने वाली खरीदारी से बचें। घर में चीजों को दोबारा इस्तेमाल में लाएं ताकि चीजें खराब कम हो। किसी बड़े पर विचार कर रहे हैं तो इसके लिए पूरी प्लानिंग करें और भरोसेमंद इंसान से सलाह भी लें। बजट के लिए एक लिस्ट बना लें। इससे आपके बचत करने की आदत में सुधार आएगा। आगे चलकर आप काफी सुरक्षित भी महसूस करेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल: आज हल्का-फुल्का रूटीन आपके लिए सही है। जरूरत पड़ने पर आराम भी करना है। छोटी वॉक पर जाएं। हल्की स्ट्रेचिंग करें। खूब पानी पिएं। सोने से पहले का स्क्रीन टाइम वाला समय अब कम करें। ताजे फल, सब्जियों और साबुत अनाज को खाने में शामिल करें, जिससे आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी। तनाव हो तो पांच मिनट के लिए लंबी सांस लें। नींद पूरी करें।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, मनमोहक, कलात्मक

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाले

प्रतीक: तराज़ू

तत्वठ: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)