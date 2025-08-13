libra horoscope today 13 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 13 अगस्त: शॉपिंग से पहले कर लें ये काम, फैसला लेने में ना करें जल्दबाजी, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra horoscope today 13 august 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 13 अगस्त: शॉपिंग से पहले कर लें ये काम, फैसला लेने में ना करें जल्दबाजी

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 13 August Prediction: तुला राशिचक्र की सातवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन यानी 13 अगस्त इस राशि के लिए क्या-क्या चीजें लेकर आने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 13 Aug 2025 06:08 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 13 अगस्त: शॉपिंग से पहले कर लें ये काम, फैसला लेने में ना करें जल्दबाजी

Libra Horoscope 13 अगस्त 2025, तुला राशिफल: आज घर के मसलों को सुलझा पाएंगे। हल्की-फुल्की बातचीज से नए विचार आएंगे। आज आप खुद को शांत महसूस करेंगे। चीजों में क्लैरिटी आती दिखेगी। मन बैलेंस्ड रहेगा तो काम आसानी से कर पाएंगे। परिवार और दोस्त आज आपकी तारीफ कर सकते है। अपने फैसलों पर आपको भरोसा रखने की जरूरत है। अच्छा बोलें और प्यार से बोलें। इससे दिन अच्छा जाएगा।

तुला लव राशिफल: आज रिश्तों में गर्माहट महसूस करेंगे। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। आज प्यार भरे बोल और छोटे से सरप्राइज से भरोसे को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ऐसे शख्स से बात करेंगे जो दिल से मुस्कुराता है। ईमानदारी से की गई बातचीत दोस्ती को प्यार में बदल सकती है। दिल को ओपन रखें और अपनापन बांटने की कोशिश करें।

तुला करियर राशिफल: आज दिमाग बैलेंस्ड रहेगा तो आप शांति से काम को निपटा पाएंगे। आज ऑफिस में लंबे समय से अटके हुए काम का सॉल्यूशन मिल सकता है। टीम के साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता जल्दी मिल जाए। फैसला लेने में आज जल्दबाजी ना दिखाएं। फायदे और नुकसान के बारे में सोचें। अगर किसी चीज में फंस चुके हैं तो मदद मांगने में बुराई नहीं है। चीजों से निपटने के लिए नया तरीका अपनाएं।

तुला मनी राशिफल: आज आप बचत और इनकम के नए तरीके खोज सकते हैं। अपने खर्चों पर ध्यान दें। जिन चीजों की वाकई में जरूरी हैं, उन्हें ही प्रियॉरिटी पर रखें और खरीदें। आज कोई छोटी कमाई या दोस्त की मदद फंड बढ़ जाएगा। बिना सोचे-समझे आज कोई डील न करें। शॉपिंग से पहले आप फायदे-नुकसान लिख लें और इस पर विचार कर लें। यही छोटे-छोटे कदम आगे चलकर बड़ी बचत बनेंगे और आपको काफी हेल्प भी मिलेगी।

तुला हेल्थ राशिफल: अपनी बॉडी और माइंड को थोड़ा रिलैक्स मोड में भी डालें जब भी थकान महसूस हो तो ब्रेक जरूर लें। पानी खूब पिएं। आज नाश्ता हल्का ही करें। थोड़ी सी वॉक और स्ट्रेचिंग से माइंड सही रहेगा। इससे अंदर से तरोताजा भी महसूस करेंगे। तनाव ना लें। आज काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर करें।

तुला राशि के गुण:

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक, खूबसूरत व्यक्तित्व, आकर्षक, कला-प्रिय, उदार

कमजोरी: अनिर्णायक, आलसी, दूसरों के मामलों में न पड़ना

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: किडनी और मूत्राशय

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

सबसे अच्छी: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी: मेष, तुला

औसत: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूल: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)