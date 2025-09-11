libra horoscope today 11 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 11 सितंबर: सिंगल लोगों के लिए खुशखबरी, छोटे-छोटे खर्चों पर रखें नजर, rashifal - Hindustan
Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 11 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। इसका ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है। जानें आज यानी कि 11 सितंबर का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 11 Sep 2025 06:19 AM
Libra Horoscope 11 सितंबर 2025, तुला राशिफल: लव लाइफ ठीक रहने वाली है। काम में भी प्रोगेस होने वाला है। पैसों के मामले में कोई रिस्क ना लें। हालांकि आर्थिक स्थिति आज सही रहेगी। हेल्थ का ध्यान रखें और रूटीन की चीजों को जरूर पूरा करें।

तुला लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी जाएगी। बड़े जेस्चर की बजाय आपकी छोटी-छोटी चीजों में की गई देखभाल काफी मायने रखेगी। अपनी जरूरतों का जिक्र पार्टनर के साथ करें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो आज की एक बातचीत कोई नया रिश्ता शुरू कर सकती है। अगर आप शादीशुदा या रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ मिलकर कोई प्लान बनाएं, इससे पुराना बॉन्ड धीरे-धीरे लौट आएगा। धैर्य बनाकर रखें।

तुला करियर राशिफल: काम में आज क्लैरिटी वाली प्लानिंग से फायदा मिलेगा। एक बार में एक काम पूरा करें, फिर अगला शुरू करें ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। टीम के लोग आपके मार्गदर्शन का सम्मान करेंगे। लोगों को आसान समाधान दें और किसी से मदद मिले तो स्वीकार करें। दोपहर तक कोई छोटी आपको कोई खास संदेश मिल सकता है। रिस्क से भरे वादों से बचें और अपनी बात सामने रखते हुए विनम्र रहिए। प्रियॉरिटी को पूरा कर धीरे-धीरे आगे बढ़ें, इससे आप शाम तक जरूरी काम निपटा लेंगे। इससे बॉस और कलीग्स पर अच्छा प्रभाव छोड़ पाएंगे।

तुला मनी राशिफल: पैसे के मामले में आज छोटे- छोटे खर्चों पर नजर रखें और फालतू की खरीदारी से बचें। पुराने बिल देखें। आपको आपके पिछले काम से कोई छोटा लाभ या रिफंड मिल सकता है। यदि खर्च करना हो, तो खरीदते वक्त ऐसा सामान चुनें जो लंबे समय तक टिके और दैनिक जीवन में उसकी जरूरत हो। साझा खर्चों पर खुलकर चर्चा करें ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रम ना रहे। एक्स्ट्रा पैसा हो तो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए निकाल लें। आपका आज का एक कदम आगे के बजट को सुरक्षित करेगा इससे आपका तनाव भी कम होगा।

तुला हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ ठीक रहने वाली है लेकिन रूटीन हल्का ही रखिए। अच्छा खाना खाएं। खूब पानी पिएं। मन को साफ और क्लियर रखने के लिए वॉक करें। थकान हो तो आराम जरूर करें। देर रात ना जागें। इससे आपकी एनर्जी स्थिर नहीं रहेगी। तनाव हो तो गहरी सांस लें। हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग से भी राहत मिलने वाली है। अगर कुछ ठीक ना लगें तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक सामंजस्य: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

औसत संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)