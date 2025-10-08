तुला राशिफल 8 अक्टूबर: सिंगल लड़कियों को आज मिलेगा प्रपोजल, डाइट में शामिल करें ये चीजें

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 8 october Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। 8 अक्टूबर यानी आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? नीचे विस्तार से जानें...

Libra Horoscope 8 अक्टूबर 2025, तुला राशिफल: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए प्यार और रोमांस वाला होगा। आज आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। पैसों के मामले में समझदारी दिखाइए। हेल्थ का भी ध्यान रखें।

तुला लव राशिफल: आज आपका रवैया काफी मायने रखने वाला है। खासकर जब आप किसी से बहस कर रहे होंगे तो ये चीज और भी ज्यादा मायने रखेगी। आज शांत रहकर सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनने का दिन है। सिंगल लड़कियों को आज कोई प्रपोज कर सकता है। पार्टनर के साथ किसी हिल स्टेशन या फिर बीच पर समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर आप उनके साथ खुलकर भी रह सकते हैं। कोशिश करिए कि इस दौरान आप किसी भी पुराने मुद्दे पर ना बात करें। शादीशुदा लोग अपने पैरेंट्स को किसी भी झगड़े में शामिल ना करें।

तुला करियर राशिफल: आज काम में आपकी मेहनत और लगन हर कोई देखेगा। सीनियर्स आपके आइडिया गौर से देखें। ऐसे में आप क्रिएटिव सोचिए। हो सकता है कि आप आज ओवरटाइम भी करें। वहीं कुछ लोगों को आज बहुत मेहनत करनी होगी। आईटी, हेल्थकेयर, फाइनेंस, लीगल, एडवरटाइजिंग, एचआर और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लकी साबित हो सकता है। इन लोगों को आज नए मौके मिलने की संभावना है। अपनी राय दूसरों पर ना थोपें। क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार रहिए।

तुला मनी राशिफल: तुला राशि वालों के लिए आज पैसे की स्थिति मजबूत रहने वाली है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो इससे इनकम के नए स्त्रोत खुल जाएंगे। अगर आप गोल्ड या फिर कोई भी ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये शुभ रहेगा। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। कुछ लोग दान देने का मन बनाएंगे तो वहीं कुछ लोग नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाने में सफलता मिलेगी।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वाले अपने खानपान पर ध्यान दें। डाइट में प्रोटीन,विटामिन और मिनरल्स को जरूर शामिल करें। अगर कोई लक्षण महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। बड़े-बुजुर्गों का ध्यान रखें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। कुछ महिला जातकों में स्त्री रोग संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। बच्चों को वायरल फीवर, गले में दर्द और पेट की दिक्कत हो सकती है।

तुला राशि के गुण मजबूती: आदर्शवादी, मिलनसार, आकर्षक, कलात्मक, दयालु

कमजोरी: निर्णय न ले पाना, आलस्य, टकराव से बचने की आदत

राशि प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: किडनी और ब्लैडर

राशि स्वामी: शुक्र

लकी डे: शुक्रवार

लकी रंग: भूरा

लकी नंबर: 3

लकी स्टोन: हीरा

सबसे अच्छी बनती है: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी बनती है: मेष, तुला

ठीक-ठाक: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम बनती है: कर्क, मकर