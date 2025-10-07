तुला राशिफल 7 अक्टूबर: क्रश को प्रपोज करने के लिए ये समय रहेगा शुभ, विदेश से मिलेंगे ऑफर

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 7 october Prediction: राशिचक्र में सातवीं राशि तुला की है। अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों की है। वहीं इनका ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज का दिन इनके लिए कैसा जाने वाला है?

Libra Horoscope 7 अक्टूबर 2025, तुला राशिफल: तुला राशि वाले आज अपनी लवलाइफ में शांति बनाए रखें। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करें। पैसों के मामले में स्थिति सही रहेगी। करियर में भी सफलता मिलेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

तुला लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ शांति से समय बिताएं। आज हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर या फिर लंबी ड्राइव पर जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बात जबरजस्ती नहीं मनवानी है। पार्टनर जैसे हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। अगर क्रश को प्रपोज करना है तो उसके लिए दोपहर के बाद का समय सही है। अगर आप पार्टनर को घरवालों से मिलवाना चाहते हैं तो भी ये समय शुभ रहेगा। शादीशुदा महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी तीसरे की वजह से रिश्ते में तनाव की स्थिति ना पैदा हो।

तुला करियर राशिफल: आज तुला राशि वाले कोशिश करें कि मीटिंग में टाइम पर पहुंच जाएं। इससे आपको ही फायदा होगा। आपके बात करने के तरीके और व्यवहार से मैनेजमेंट के लोग प्रभावित होंगे। जो भी नया काम आपको मिले, उसके लिए मना ना करें। भले ही आपको चीजें अभी मुश्किल क्यों ना लग रही हो। आईटी, हेल्थकेयर, एडवर्टाइजिंग, डिजाइनिंग, एविएशन, बैंकिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए विदेश के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए नई चीज को लॉन्च करने में परेशानी होगी।

तुला मनी राशिफल: आज पैसों की स्थिति तुला राशि वालों के लिए सही रहने वाली है। आज के दिन कोई बहुत ही पुराना पैसों से जुड़ा मामला सुलझ सकता है। आज आपका मन करेगा कि किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ लोग नया घर खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी जैसी चीजों से बचने की कोशिश करें।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों को हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। आज फिसलने का खतरा भी है। ऐसे में सावधानी बरतें। चलते समय सतर्क रहिए। आज बड़े-बुजुर्गों को नींद की समस्या हो सकती है। एल्कोहॉल से दूर रहें। डाइट पर ध्यान रखें। हर दिन एक्सरसाइज करेंगे तो ये फायदेमंद साबित होगा।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, मिलनसार, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: निर्णय न ले पाना, आलसी, टकराव से बचने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: किडनी और ब्लैडर

स्वामी ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

सबसे अनुकूल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर