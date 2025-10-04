libra horoscope daily tula rashifal 4 october 2025 today prediction in hindi तुला राशिफल 4 अक्टूबर: सोच-समझकर करें शॉपिंग, ऑयली फूड से रहें दूर, rashifal - Hindustan
तुला राशिफल 4 अक्टूबर: सोच-समझकर करें शॉपिंग, ऑयली फूड से रहें दूर

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 4 october Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है, जिसका ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन लव, मनी, करियर और हेल्थ के लिहाज से कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 4 Oct 2025 06:15 AM
Libra Horoscope 4 अक्टूबर 2025, तुला राशिफल: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अच्छा होगा। अपनों की वजह से जिदंगी आसान और खुशहाल हो जाएगी। क्लैरिटी से कई परेशानियां आज सुलझ जाएंगी। दोस्तों से बात करेंगे तो तनाव कम होगा।

तुला लव राशिफल: आज पार्टनर से प्यार से बात करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। आज पार्टनर की तारीफ करें और छोटे कामों में उनका हाथ भी बटाएं। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी प्यारी सी बातचीत से नई दोस्ती की शुरुआत होगी। जल्दबाजी ना करें। भरोसा धीरे-धीरे बनता है। धैर्य बनाए रखें। रात को शांति से साथ में समय बिताएं और पार्टनर से दिल की बात कहें।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में एक-एक टास्क ध्यान से करें। टीम से बातचीत करेंगे तो अच्छे आइडिया मिलेंगे। इससे आपके काम में गलतियां नहीं होंगी। जरूरत पड़ने पर मदद लेने ना हिचकें। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछने से ना हिचकिचाएं। ज्यादा काम एक साथ ना करें। आपकी मेहनत से आपको सम्मान मिलेगा। छोटी-छोटी सपलता का भी जश्न मनाएं।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन सही होगा। अपने खर्चों पर नजर रखें। बिना सोचे-समझे खरीदारी ना करें। पहले लिस्ट बना लें तब खर्चा करें। छोटे-छोटे बचत करेंगे तो बहुत फायदा होगा। बड़ी खरीदारी को कुछ दिन टाल दें। ऑप्शन जो भी मिले, उसकी तुलना जरूर करें। बजट पर भरोसेमंद दोस्तों से राय लें और अपनी प्लानिंग ठीक रखें। आज रात को फालतू सब्सक्रिप्शन या खर्च चेक करें। जो कुछ काम का न हो, उसे तुरंत कैंसिल कर दें।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वाले अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। सुबह हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग करें। खूब पानी पिएं। मन शांत रखना है तो प्रार्थना या फिर मेडिटेशन करें। भारी और ऑयली खाना खाने से बचें। घर का बना हुआ खाना ही खाए। फल खाएं। जल्दी और समय पर सो जाएं। देर रात मोबाइल ना चलाएं। स्क्रीन टाइमिंग कम करने की जरूरत है। अगर थकान लगे तो आराम करें। सोने से पहले हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, मिलनसार, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अस्थिर, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

ग्रह स्वामी: शुक्र

लकी डे: शुक्रवार

लकी रंग: भूरा

लकी नंबर: 3

लकी स्टोन: हीरा

सबसे अच्छी जमेगी: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी बनेगी: मेष, तुला

ठीक-ठाक चलेगी: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम जमेगी: कर्क, मकर

