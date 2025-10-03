तुला राशिफल 3 अक्टूबर: सिंगल लोगों को यहां मिलेगा कोई खास, उधार देते वक्त रहें सावधान

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 3 october Prediction: राशिचक्र में कुल 12 राशियां होती है। सातवें नंबर पर तुला राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी तुला है। जानिए आज का दिन इस राशि की जिंदगी में क्या-क्या हो सकता है?

Libra Horoscope 3 अक्टूबर 2025, तुला राशिफल: आज आप शांत और बैलेंस्ड रहेंगे। धैर्य रखें। जब भी बात करें तो खुले मन से बात करे। लव लाइफ से लेकर करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से आज का दिन ठीक होगा। दिक्कतों का सामना धैर्य के साथ शांत रहकर करें।

तुला लव राशिफल: लव लाइफ आज ठीक रहने वाली है। रिश्तों में आज मिठास होगी। पार्टनर से ईमानदारी से बात करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे जेस्चर से भरोसा बढ़ेगा और पार्टनर भी खुश होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी शांत जगह या फिर किसी ग्रुप एक्टिविटी में जाएं, यहां पर कोई खास शख्स मिल सकता है। किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी ना करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो साथ में बैठकर फ्यूचर को लेकर बातें करें।

तुला करियर राशिफल: टास्क को लेकर क्लैरिटी रहेगी तो स्पीड भी अच्छी होगी। एक टाइम पर एक ही काम पूरा करें। छोटे-छोटे स्टेप्स में काम को बांटेंगे तो डेडलाइन पर चीजें पूरी हो सकेंगी। जरूरत पड़ने पर कलीग्स की मदद लें। अपने विचारों को आसानी से शेयर करें। बहसबाजी से बचें। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो सही रहेगा। हर काम से आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चुनौतियां सामने आएं तो धैर्य रखें और शांति से हल निकालें।

तुला मनी राशिफल: अगर तुला राशि वाले ठीक से प्लानिंग करें तो पैसों के मामले में आज का दिन सही रहेगा। अपने छोटे-छोटे खर्चों पर भी नजर रखें। आज थोड़ा बचत करें। अचानक खरीददारी से बचने की कोशिश करें। कोई भी बिल हो तो उसे ध्यान से देखें। किसी इन्वेस्टमेंस से पहले भरोसेमंद लोगों की राय लेना जरूरी है। खर्चा कम करने के तरीके देखिए। किसी को उधार देना हो तो सावधान रहिए। महीने भर का हिसाब रखिए। अभी की गई बचत आगे काफी काम आएगी।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों की हेल्थ बैलेंस्ड रहेगी। सुबह-सुबह हल्की एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग करना सही होगा। एक्टिव भी रहें और जरूरत पड़ने पर आराम भी करें। थोड़ी देर टहलें और खूब पानी पिएं। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। तनाव हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बिना ब्रेक के कोई भी बड़ा काम ना करें। छोटी-छोटी आदतों से आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सबके बीच अच्छा दिखना, सुंदरता-पसंद, आकर्षक, कला-प्रिय, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: किडनी और ब्लैडर

ग्रह स्वामी: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

सबसे अच्छा मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छा मेल: मेष, तुला

सामान्य मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम मेल खाने वाले: कर्क, मकर