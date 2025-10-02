तुला राशिफल 2 अक्टूबर: किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात, ना करें रिस्की इन्वेस्टमेंट

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 2 october Prediction: तुला राशिचक्र की सातवीं राशि है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र है। चलिए जानते हैं कि आखिर आज तुला राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?

Libra Horoscope 2 अक्टूबर 2025, तुला राशिफल: आज आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। दूसरों से प्यार से बात करें, इससे रिजल्ट जल्दी मिलेगा। परिवार की बातों को ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे काम आपको काफी कुछ सिखाएंगे और आपकी खुशी भी बहुत मिलेगी। धीरे-धीरे आप ग्रोथ की ओर ही बढ़ रहे हैं। छोटी-छोटी कामयाबी की खुशियां जरूर मनाएं।

तुला लव राशिफल: लव लाइफ आज अच्छी रहेगी। अपनी फीलिंग्स को धीरे-धीरे शेयर करिए। साथ ही सामने वाले को भी सुनिए। पार्टनर का ख्याल रखें। आपके छोटे-छोटे जेस्चर की कीमत बड़े तोहफों से ज्यादा होगी। अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों या फिर किसी क्लास या ग्रुप के जरिए आज किसी खास से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ एक छोटी सी वॉक या फिर प्यार से बातचीत करना सही रहेगा। कोई भी फैसला लेते वक्त जल्दबाजी ना करें।

तुला करियर राशिफल: काम के मामले में भले ही धीमी ग्रोथ हो लेकिन होगी जरूर। अपने प्लान क्लैरिटी के साथ बनाएं। अपने हर एक टास्क को पूरा करिए। जरूरत पड़ने पर मदद जरूर लें। अपने आइडिया को टीम के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। मीटिंग में टोन सही रखें। फीडबैक को ध्यान से सुनें। अगर कोई नया टास्क मिलता है तो उसे दिल से अपनाएं। आपकी मेहनत सबको दिखेगी। छोटे-छोटे टारगेट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।

तुला मनी राशिफल: आज तुला राशि वाले पैसों को लेकर छोटे-छोटे कदम ही आगे बढ़ाएं। अपनी जरूरतों के लिए एक बजट बनाइए। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करें। बिल चेक करिए। जल्दबाजी में शॉपिंग करने से बचें। अगर कोई आपसे पैसे उधार मांगे तो सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। अगर मदद कर रहे हैं अपनी शर्तों को भी साफ कर दीजिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। अपने खर्चों को लिखकर रखें। रसीदों को संभालकर रखेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। सेविंग की आदत से आपको सुकून मिलेगा।

तुला हेल्थ राशिफल: तुला राशि वाले आज अपनी बॉडी और मन का ध्यान रखें। दिन की शुरुआत आप वॉक और हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करें। अगर टेंशन हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी कम करें। खूब पानी पिएं। हल्का और बैलेंस्ड खाना खाएं। भोजन में सब्जियों और अनाज को शामिल करें। रात को मीठा कम खाएं। नींद पूरी लेने की कोशिश करें। परिवार के साथ समय बिताएं। ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। मूड भी अच्छा रहेगा।

तुला राशि के गुण-दोष ताकत: आदर्शवादी, लोगों के बीच अच्छा दिखना, खूबसूरती का शौक़ीन, आकर्षक, कला-प्रेमी, उदार।

कमजोरी: अनिर्णयकारी, आलसी, टकराव से बचने वाला।

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: किडनी और ब्लैडर

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

सबसे अच्छी बनती है: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी बनती है: मेष, तुला

ठीक-ठाक बनती है: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम बनती है: कर्क, मकर