libra horoscope 20 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 20 सितंबर
libra horoscope 20 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 20 सितंबर: एक्स की वजह से होगी दिक्कत, किसी को भी उधार देने से बचें

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 20 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है जिसका ग्रह स्वामी शुक्र है। आज यानी कि 19 सितंबर का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 20 Sep 2025 06:32 AM
Libra Horoscope 20 सितंबर 2025, तुला राशिफल: रिलेशनशिप में अच्छे पलों को ढूंढें। नई जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। आज इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित ऑप्शन ही तलाशें। पैसों के मामले में कुछ चुनौतियां मिल सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें।

तुला लव राशिफल: पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। अपनी चीजों को जबरदस्ती उस पर ना थोपें। कोशिश करें कि उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। आप दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा समय एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर पैरेंट्स को अपने लव रिलेशन के बारे में बताना है तो आज का दिन शुभ है। कुछ रिश्तों में आज एक्स के चलते दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में हालात भी बिगड़ सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अफेयर से बचना होगा। पार्टनर को आज इस चीज की भनक भी लग सकती है।

तुला करियर राशिफल: आज मेहनत और लगन से आपको सफलता मिलेगी। बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदल सकते हैं। वकील लोग आज कठिन से कठिन केस जीत लेंगे। आज क्रिएटिल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। कलाकारों को आज दिन के बाद ऑडिशन की कॉल आ सकती है। फर्नीचर, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करने वाले लोग आर्थिक रूप से सफल होंगे। स्टूडेंस आज एग्जाम पास करेंगे और हो सकता है कि आज कुछ को अपनी पहली नौकरी भी मिलेगी।

तुला मनी राशिफल: आज आपके परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर बहसबाजी हो सकती है। आज इन चीजों से दूरी ही बनाकर रखिए। आज आपको अपने किसी दोस्त या फिर भाई-बहनों की मदद करनी होगी। आज के दिन किसी को भी उधार देते समय सावधान रहें। हो सकता है कि ये पैसा आपको मुश्किल से ही वापस मिले। कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन की फीस जमा करनी होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फंड जुटाने में दिक्कत आएगी।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों को सीने से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। बच्चों को वायरल फीवर होने की संभावना है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग आज खाने को लेकर थोड़ा सावधान रहें। पाचन संबंधी दिक्कत होने की संभावना है। डायबिटीज के मरीजों को आज थकान और सांस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। दिन की लाइट एक्सरसाइज से करें। नशे वाली किसी भी चीज से दूर रहें। आज भारी सामान उठाने से बचें।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

स्वामी ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

सामान्य संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)