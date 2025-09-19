तुला राशिफल 19 सितंबर: इस बात से होगी शादीशुदा महिलाओं को चिढ़, बढ़ेंगे खर्चे

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 19 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। इसका ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए इ राशि के जातकों के लिए 19 सितंबर का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Libra Horoscope 19 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आप लीडरशिप के लिए ही जन्मे हैं। पार्टनर संग अपनी फीलिंग्स व्यक्त करें। वर्कप्लेस पर किया गई मेहनत रंग लाएगी। बस आज खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। हेल्थ का ध्यान रखें। आज कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

तुला लव राशिफल: अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन के माध्यम से पार्टनर संग जुड़े रहें और उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करिए। अपने रिश्ते में किसी तीसरे को हावी ना होने दें। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करिए जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट हो। कोशिश करिए कि आप किसी भी हालत में उनका अपमान ना करें। शादीशुदा महिलाएं आज पार्टनर के परिवार की दखलअंदाजी से चिढ़ सकती हैं। इस चीज का हल निकालने के लिए अपने पार्टनर से खुलकर बात करें।

तुला करियर राशिफल: ऑफिस में ईगो से बचें। टीम सेशन के दौरान आपका रवैया बहुत मायने रखेगा। हो सकता है कि आज वर्कप्लेस पर आपको कॉम्पटीशन का भी सामना करना पड़ें। वैसे आखिर में सफलता आपको ही मिलेगी। मीटिंग में अपने विचार सामने रखें। आज अपनी कम्यूनिकेशन स्किल से क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगे। बैंकर और वित्त से जुड़े हुए लोगों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेस से जुड़े हुए लोग आज नए कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आज प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा।

तुला मनी राशिफल: आज कई सोर्स से पैसा आएगा। हालांकि आज खर्चे भी उतना ही होगा। आज किसी दोस्त या फिर भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा विवाद सुलझा सकते हैं। आज आप ज्वेलरी पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आज प्रॉपर्टी भी लें। विदेश यात्रा की फ्लाइट टिकट और होटल बुक करने पर भी विचार करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस चीज अनुमति भी देती है। कुछ महिलाएं आज के दिन दान-पुण्य में भी पैसा लगाएंगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को को आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं जिससे आगे की प्लानिंग भी काफी प्रभावित होगी।

तुला हेल्थ राशिफल: अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। कान और नाक से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज बच्चों को डाइजेशन से भी जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर कोई नशा छोड़ना है तो आज का दिन इस काम के लिए बेहतर है। प्रेग्नेंट औरतें आज टूव्हीलर चलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। बस चढ़ते और उतरते वक्त भी सावधान रहें। जिन लोगों को लिवर से जुड़ी समस्या है, उन लोगों को आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। भोजन में अधिक प्रोटीन और विटामिन शामिल करें।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कला-प्रेमी

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: किडनी और मूत्राशय

स्वामी ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

तुला राशि संगति चार्ट

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

औसत संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर