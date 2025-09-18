तुला राशिफल 18 सितंबर: मीटिंग में ना करें बहसबाजी, आज ना करें इस चीज का सेवन

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 18 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला की है। तुला राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। इस राशि के लिए आज के दिन क्या-क्या होने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Libra Horoscope 18 सितंबर 2025, तुला राशिफल: लव लाइफ अच्छी होगी। पार्टनर को समझने की कोशिश करें। करियर में डिस्प्लिन बनाकर रखें और अपना काम करते रहें। पैसों की आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं हेल्थ को लेकर भी ज्यादा कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना है। अपने रूटीन के फॉलो करते रहिए।

तुला लव राशिफल: आज पार्टनर पर प्यार लुटाएं। उनकी फीलिंग्स को समझिए। कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त उन्हें भी अहमियत दें। अगर अपने रिश्ते को लेकर कोई फैसला लेना है तो आज दिन के बाद का हिस्सा इसके लिए शुभ है। शादीशुदा फीमेल्स आज काफी खुश रहेंगी। कुछ लोगों के लिए आज गर्भधारण की भी संभावना है। सिंगल लोग अगर शादी से जुड़ी बात करने वाले हैं तो उनके लिए आज दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा।

तुला करियर राशिफल: आज तुला राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि मैनेजमेंट की नजरों में अच्छे बने रहना है। मीटिंग में बहस करने से बचें। बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिलीवरी मैनेजर्स का दिन आज बिजी रहने वाला है। वहीं हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का आज लोकेशन वगैरह बदल सकता है। वर्कप्लेस पर नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आज क्लाइंट से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आप सफल रहेंगे। यहां पर आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स काफी काम आएंगी। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें काफी मेहनत करनी होगी।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन आज बचत को प्रियॉरिटी दें। आज आप शेयर मार्केट या फिर सट्टे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग आज बिजनेस में नई साझेदारी करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इससे फ्यूचर में काफी लाभ भी मिलने वाला है। कुछ लोगों को भाई या दोस्त से आर्थिक मदद की जरूरत भी पड़ेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को विदेश से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अगर दान वगैरह करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि के लोग सुबह या शाम की वॉक पर जाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और फिटनेस में भी सुधार आएगा। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने खानपान पर ज्यादा ध्यान दें और खूब पानी पिएं। कुछ बड़े-बुजुर्गों को सांस संबंधी समस्या हो सकती है। आज बच्चे खेलते समय हल्की-फुल्की चोट भी खा सकते हैं, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। आज के दिन एल्कोहॉल का सेवन करने से बचें।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, सौंदर्यप्रिय, मनमोहक, कलात्मक

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: किडनी और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

स्वाभाविक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगति: मेष, तुला

सामान्य संगति: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगति: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com