तुला राशिफल 17 सितंबर: पैरेंट्स रिश्ते को देंगे मंजूरी, बेहतर सैलरी के लिए बदल सकते हैं नौकरी

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 17 September Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है, जिसका ग्रह स्वामी शुक्र है। तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन क्या-क्या होने वाला है? नीचे जानिए विस्तार से…

Libra Horoscope 17 सितंबर 2025, तुला राशिफल: लवलाइफ अच्छी जाएगी, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वहीं ऑफिस में भी चीजें ठीक ही रहेंगी। पैसों के मामले में चीजें ठीक है। हेल्थ को लेकर शुरू से ही सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा।

तुला लव राशिफल: आज तुला राशि के जातक अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। आप रोमांटिक डिनर के लिए जा सकते हैं, जहां आप अपने पार्टनर की मुलाकात अपने पैरेंट्स से करवा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि पैरेंट्स आपको हरी झंडी भी देने वाले हैं। जो लोग पुराने रिश्ते को फिर से चाहते हैं वो सावधान रहें क्योंकि इससे करेंट वाला रिश्ता प्रभावित होगा। जो लोग शादीशुदा हैं वो आज परिवार की दखलअंदाजी का सामना करेंगे। इससे काफी परेशानी भी होगी। महिलाएं आज गर्भधारण का फैसला ले सकती हैं।

तुला करियर राशिफल: आज काम में पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। सीनियर्स को आपका काम पसंद आएगा। वो आपकी हर कोशिश की तारीफ करेंगे। जो जातक वित्त या प्रशासन से जुड़े हुए हैं, वो आज बिजी रहेंगे। टीम के साथ प्यार से रहें। इससे आगे के प्रोजेक्ट्स में काम आसान हो जाएगा। आज कुछ लोग बेहतर सैलरी के लिए नौकरी बदल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर विचार कर सकते हैं।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखें। बिजनेस से जुड़े लोग विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकते हैं। अगर गाड़ी खरीदना है तो आज का इस काम के लिए सही नहीं है। हालांकि छोटी-मोटी खरीददारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक या फिर घरेलू सामान खरीद सकते हैं। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा विवाद सुलझाना है तो इसके लिए दिन के बाद का समय सही है।

तुला हेल्थ राशिफल: आज तुला राशि वालों पर मानसिक दवाब हो सकता है। इस वजह से हो सकता है कि नींद ना आए और थकान महसूस हो। दिन की शुरुआत योग या फिर हल्की एक्सरसाइज से करें। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सलाद शामिल करें। ये आपके लिए जरूरी है। आज के दिन महिलाएं दर्द, माइग्रेन, थकान और दांतों में दर्द की समस्या की शिकायत कर सकती हैं। बच्चे आज वायरल फीवर, गले में खराश या फिर मुंह की समस्या के चलते स्कूल मिस कर सकते हैं।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: किडनी और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगतता: मेष, तुला

औसत संगतता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगतता: कर्क, मकर