libra horoscope 16 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 16 सितंबर: शादीशुदा जिंदगी में मचेगी उथल-पुथल, खर्चों में करें कटौती, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra horoscope 16 september 2025 tula rashi daily prediction in hindi

तुला राशिफल 16 सितंबर: शादीशुदा जिंदगी में मचेगी उथल-पुथल, खर्चों में करें कटौती

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 16 September Prediction: राशिचक्र में सातवीं राशि तुला है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 16 Sep 2025 05:55 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 16 सितंबर: शादीशुदा जिंदगी में मचेगी उथल-पुथल, खर्चों में करें कटौती

Libra Horoscope 16 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज लव लाइफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालें। ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस दें। पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन खर्चों में कटौती करें। हेल्थ को लेकर सचेत रहें।

तुला लव राशिफल: आज बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार का इजहार करें। आपके जुनून की वजह से ही आज रिजल्ट भी अच्छा आएगा। पार्टनर पर अपने विचारों का ना थोपें। अच्छे लिस्नर बनें। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो पार्टनर के सुझाव को महत्व देने की कोशिश करें। शादीशुदा महिलाओं को घर में कुछ दिक्कत आ सकती हैं। इस दौरान इन्हें अपने पार्टनर से डिस्कस करके मुश्किल का हल निकालना चाहिए। आज कुछ पुरुष जातकों की नई लव स्टोरी शुरू हो सकती है, हालांकि लाइफ पार्टनर को इसकी भनक लग सकती है। ऐसे में शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल मचने की संभावना है।

तुला करियर राशिफल: आज ऑफिस में नए काम मिल सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मेहनत को साबित कर पाएंगे। आज के दिन कुछ अकाउंटेंट, बैंकर और फाइनेंशियल मैनेजर्स को खातों के मेलजोल में समस्या आ सकती है। ऐसे में पैसों से संबंधित मामले में आज सावधानी बरतें। टीम मीटिंग में अपने नए विचारों को शेयर करें। अगर साझेदारी शुरू करने की इच्छा है, तो आज का दिन शुभ रहेगा और जल्द ही आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में ध्यान दें। आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा लेकिन अपने खर्चों में कटौती करना सही होगा। आज महिलाएं परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद सुलझा सकती हैं। बड़े-बुजुर्ग लोग आज बच्चों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की सोचेंगे। आज आपको अपने किसी रिश्तेदार या भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। व्यापारी जातकों को आज छोटे-मोटे आर्थिक मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साझेदारी से लाभ जरूर मिलेगा।

तुला हेल्थ राशिफल: आज के दिन भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को आज फील्ड में चोट लग सकती है। ट्रैवल करते समय हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ ही रखें। बच्चों को आज वायरल फीवर या स्किन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को खेलकूद में हिस्सा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जिन बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी समस्या हो रही है, वो लोग घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से प्रस्तुत करने योग्य, सौंदर्यप्रिय, आकर्षक, कलात्मक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, हस्तक्षेप न करने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

राशि स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम अनुकूलता: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)