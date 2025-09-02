libra 2 september 2025 horoscope today tula rashi daily prediction in hindi तुला राशिफल 2 सितंबर: सिंगल लोग आज करें ये काम, ऑफिस में गॉसिप से बचें, rashifal - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलlibra 2 september 2025 horoscope today tula rashi daily prediction in hindi

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 2 September Prediction: राशिच्रक की सातवीं राशि तुला है। इस राशि का ग्रह स्वामी शुक्र है। जानिए आज यानी 2 सितंबर का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 2 Sep 2025 05:44 AM
Libra Horoscope 2 सितंबर 2025, तुला राशिफल: आज आप स्थिर महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसलों से जिंदगी में सामंजस्य आएगा। अच्छा बोलें। मीठा बोलें। लोगों को ध्यान से सुनें। सामान्य रूटीन पर भरोसा रखें। इससे आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और अंदर से शांत महसूस करेंगे।

तुला लव राशिफल: प्यार में शब्दों के कई मायने होते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से हंसते-मुस्कुराते मिले और फ्रेंडली बातचीत के लिए खुद को खुला रखें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटे से जेस्चर जिससे आपका केयरिंग अंदाज झलके। जैसे आप अपने पार्टनर के लिए एक नोट लिख सकते हैं। उनके साथ थोड़ी देर टहल सकते हैं या फिर साथ में मिलकर खाना भी बना सकते हैं। झगड़ों से बचें। अगर ऐसा हो रहा है तो रुके और गहरी सांस लें। आपके बैलेंस्ड मूड से पार्टनर सुरक्षित महसूस करेगा। पार्टनर की तारीफ करना ना भूलें।

तुला करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। पहले छोटे-छोटे काम पूरा कर लें फिर कोई नया काम शुरू करें। टीम मीटिंग के दौरान शांति से अपनी बात को सबके सामने रखें। कलीग्स को अगर मदद की जरूरत है तो जरूर करें। टीमवर्क से काम जल्दी होगा और इसकी सराहना भी की जाएगी। ऑफिस में गॉसिप से बचें। आपने जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करें। लिस्ट बना लें ताकि चीजें पहले से ही क्लियर रहें। आपकी मेहनत आपको सम्मान भी दिलाएगी। हो सकता है कि आज एक छोटा सा नया अवसर भी मिलें।

तुला मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज छोटे-छोटे लेकिन ठोस कदम उठाएं। अपने खर्चों पर ध्यान दें। बड़ी खरीददारी से बचें। रोज कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। इससे आपको एक आदत हो जाएगी जोकि आगे चलकर काफी काम आएगी। अगर कोई बिल है तो उसे समय रहते चुका दीजिए। इनकम के बाकी नए सोर्स भी देखिए। पैसे के आने-जाने का पूरा हिसाब रखें। छोटी-छोटी प्लानिंग से जिंदगी में शांति रहेगी।

तुला हेल्थ राशिफल: आज आपकी बॉडी को आसान आदतें ज्यादा पसंद आएंगी। सही समय पर भोजन करें। खूब पानी पिएं। छोटे-छोटे वॉक से फायदा मिलेगा और मन साफ रहेगा। अगर थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। अपनी नींद को ना छोड़ें। सुबह-सुबह हल्का स्ट्रेच करें ताकि जकड़न कम हो। अगर मन परेशान है या आप उदास हैं तो दोस्त से बात करें। बाहर ताजी हवा में जाकर टहलें। शाम तक हल्का और फ्रेश महसूस करेंगे।

तुला राशि के गुण

ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक रूप से आकर्षक, कलात्मक, मनमोहक, उदार

कमजोरी: अनिश्चित, आलसी, टकराव से बचने वाला

प्रतीक: तराज़ू

तत्व: वायु

शरीर का अंग: गुर्दे और मूत्राशय

शासक ग्रह: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छा मेल: मेष, तुला

औसत मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम मेल: कर्क, मकर

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)