सिंह साप्ताहिक राशिफल: 19-25 अक्टूबर तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Leo Weekly Horoscope 19-25 October 2025 Singh saptahik Rashifal: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि के ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं। जानिए ये हफ्ता यानी 19 से 25 अक्टूबर इस राशि के जातकों के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Sun, 19 Oct 2025 05:37 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Leo Weekly Horoscope 19-25 October 2025, सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। लव से लेकर करियर, मनी और हेल्थ के मामले में ये हफ्ता कई गुड न्यूज लेकर आएगा।

लव: ये हफ्ता सिंह राशि के जातकों के लिए लव के मामले में बढ़िया रहने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के लिए ज्यादा प्यार, समझदारी और अपनापन दिखाइए। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। कुछ लोगों के रिश्ते में तीसरा शख्स दखलअंदाजी दे सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है। इस स्थिति से बचिए। अपने रिश्तों को संभालकर रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस हफ्ते इस बात का ख्याल रखें कि आपका पार्टनर आपकी बातों या व्यवहार से परेशान ना हो।

करियर: सिंह राशि के जातक इस हफ्ते ऑफिस में अपने विचार सोच-समझकर रखें। जिन लोगों ने नई-नई ज्वाइनिंग की है, उन्हें इस हफ्ते सीनियर्स से बात करते हुए थोड़ा डिप्लोमैटिक रहना चाहिए। अगर आप टीम लीड करते हैं तो इस हफ्ते लिए गए आपके फैसलों से कम्पनी को फायदा होगा। कुछ लोगों को काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर ऐसा चांस मिले तो मना ना करें क्योंकि इससे आपके करियर को ग्रोथ ही मिलेगी। स्टूडेंट्स के मामले में भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। खासकर कि उन लोगों के लिए जो कॉम्पटीटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं।

मनी: पैसों के मामले में सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता काफी शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है। अगर आपको दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ कोई आर्थिक मामला सुलझाना है तो ये हफ्ता सही रहेगा। महिला जातक इस हफ्ते में विदेश ट्रिप प्लान कर सकती हैं। ऐसा करने से पहले खर्चों का प्लान पहले से बना लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को इस हफ्ते फंड मिलने के नए रास्ते मिलेंगे। इस हफ्ते दान या फिर किसी जरूरतमंद की सहायता करना सही होगा।

हेल्थ: आज सिंह राशि वाले अपनी लाइफस्टाइल का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज इस राशि के जातकों को पेट, आंख और पैर से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों में नींद से जुड़ी समस्या होने की संभावना ज्यादा है। महिला जातकों को आज दांत और मसूड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। शराब-सिगरेट या फिर किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। आज ड्राइविंग करते हुए सावधानी बरतें। छोटे-मोटे एक्सीडेंट की संभावना है। ऐसे में सतर्क रहें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, जोशीले

कमजोरी: अहंकारी, ऐशो-आराम पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: आग

शरीर का भाग: दिल और रीढ़ की हड्डी

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिकस्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगति: सिंह, कुंभ

सामान्य संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगति: वृषभ, वृश्चिक

