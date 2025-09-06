सिंह राशिफल 6 सितंबर: रिश्ते को मिलेगी पैरेंट्स की मंजूरी, इन 2 जगहों पर ना लगाएं पैसा
Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 6 September 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?
Leo Daily Horoscope, सिंह राशिफल 6 सितंबर 2025: सिंह राशि वाले आज पार्टनर को अच्छे से सुनें। जब आप अच्छे लिसनर बनेंगे, तब आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। करियर में नए चैलेंज को आज दिल से स्वीकार करें। इससे आपकी ग्रोथ ही होगी। आज हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पैसों को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
सिंह लव राशिफल: आज आपको प्यार हो सकता है। रिलेशनशिप में खुलकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। दिन के पहले हिस्से में आज कुछ फीमेल्स को प्रपोजल मिल सकता है। अपने रिलेशनशिप में दूसरों की दखलंदाजी से बचें। कुछ सिंगल पुरुष आज अपनी एक्स के साथ रिश्ते सुधारकर आगे बढ़ सकते हैं। पैरेंट्स आज आपके रिश्ते के लिए हामी भी भरेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है, उनका रिश्ता आज मजबूत होगा।
ये भी पढ़ें- शनिवार को नहाने से पहले कर लें ये काम, दूर होगा शनि दोष
सिंह करियर राशिफल: कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ सीनियर्स आपके काम से खुश नहीं होंगे। इससे आपका मन टूट सकता है। आपको नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। आईटी, हेल्थकेयर, ऐनिमेशन, कॉपी एडिटिंग, मीडिया और ऑटोमोबाइल के फील्ड से जुड़े लोग आज काफी बिजी रहेंगे। आप नए चैलेंज को लेने के लिए पूरी तरह तैयार रहिए। स्टूडेंट्स को आज देश के बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है।
ये भी पढ़ें- रविवार को ना करें ये गलती, जानें सूर्यदेव की पूजा का सही तरीका, इन 4 मंत्र जाप से मिलेगा लाभ
सिंह मनी राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। आप रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। आज कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज टैक्स संबंधी समस्या का हल निकाल पाएंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। हालांकि शेयर मार्केट और सट्टेबाजी से बचें। बिजनेस से जुड़े लोगों को फंड जुटाने में परेशानी होगी। आज के दिन किसी को भी पैसे उधार में ना दें। ये वापस मुश्किल से ही मिलेंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल: आज लंग्स से जुड़ी समस्या हो सकती है। बड़े बुज़ुर्गों को आज सीने से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। खानपान पर ध्यान दें और प्लेट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल शामिल करें। ब्लड, हार्ट और लंग्स से संबंधित रोगियों को आज डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए।
सिंह राशि के गुण
ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही
कमजोरी: घमंडी, विलासिता चाहने वाले, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट
प्रतीक: शेर
तत्व: अग्नि
शरीर का अंग: हृदय और रीढ़
शासक ग्रह: सूर्य
शुभ दिन: रविवार
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 19
शुभ रत्न: माणिक्य
प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु
अच्छी संगति: सिंह, कुंभ
सामान्य संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन
कम संगति: वृषभ, वृश्चिक
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।