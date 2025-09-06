सिंह राशिफल 6 सितंबर: रिश्ते को मिलेगी पैरेंट्स की मंजूरी, इन 2 जगहों पर ना लगाएं पैसा

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 6 September 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Leo Daily Horoscope, सिंह राशिफल 6 सितंबर 2025: सिंह राशि वाले आज पार्टनर को अच्छे से सुनें। जब आप अच्छे लिसनर बनेंगे, तब आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। करियर में नए चैलेंज को आज दिल से स्वीकार करें। इससे आपकी ग्रोथ ही होगी। आज हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पैसों को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

सिंह लव राशिफल: आज आपको प्यार हो सकता है। रिलेशनशिप में खुलकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। दिन के पहले हिस्से में आज कुछ फीमेल्स को प्रपोजल मिल सकता है। अपने रिलेशनशिप में दूसरों की दखलंदाजी से बचें। कुछ सिंगल पुरुष आज अपनी एक्स के साथ रिश्ते सुधारकर आगे बढ़ सकते हैं। पैरेंट्स आज आपके रिश्ते के लिए हामी भी भरेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है, उनका रिश्ता आज मजबूत होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज लंग्स से जुड़ी समस्या हो सकती है। बड़े बुज़ुर्गों को आज सीने से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। खानपान पर ध्यान दें और प्लेट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल शामिल करें। ब्लड, हार्ट और लंग्स से संबंधित रोगियों को आज डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंडी, विलासिता चाहने वाले, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: हृदय और रीढ़

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगति: सिंह, कुंभ

सामान्य संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगति: वृषभ, वृश्चिक