leo horoscope today 30 august 2025 singh rashi daily prediction in hindi सिंह राशिफल 30 अगस्त: प्रपोज करने के लिए परफेक्ट होगा ये समय, आज करेंगे खूब खर्चा, rashifal
leo horoscope today 30 august 2025 singh rashi daily prediction in hindi

सिंह राशिफल 30 अगस्त: प्रपोज करने के लिए परफेक्ट होगा ये समय, आज करेंगे खूब खर्चा

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 30 August Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 30 Aug 2025 08:32 AM
Leo Horoscope 30 August 2025, सिंह राशिफल: लव लाइफ आज अच्छी जाएगी। वर्कप्लेस पर पॉलिटिक्स का सामना कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। आज खूब खर्चा भी करेंगे। हेल्थ को लेकर सतर्क रहें।

सिंह लव राशिफल: आज अपने प्यार को शब्दों और जेस्चर की मदद से व्यक्त करें। आज रोमांटिक लाइफ में कई प्यारे मूमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। पार्टनर के साथ समय बिताते हुए ध्यान दें कि बातों से जुड़ी कौन-कौन सी दिक्कत आती है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज दिन का दूसरा हिस्सा इस काम के लिए शुभ है। आज रोमांस के सितारे मजबूत हैं तो ऐसे में जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। शादीशुदा महिलाएं अपने पारिवारिक जिंदगी में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप ना करने दें।

सिंह करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर कई तरह की परीक्षा देने पड़ सकती है। नए एक्सपेरिमेंट के लिए कई अवसर भी मिलेंगे। आज के दिन आईटी प्रोफेशनल्स और कॉपी एडिटर्स कोई काम दोबारा करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्लाइंट बदलाव चाहते हैं। मशीन से जुड़े लोग आज ज्यादा ध्यान दें। मीडिया, कानूनी और बैंकिंग क्षेत्रों के लोगों को आज ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग नए विचार शुरू करेंगे। आपकी क्रिएटिव सोच आपको सफल बनाएगी।

सिंह धन राशिफल: आज खर्चे के लिए तैयार रहें। आज कुछ जरूरतें होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति इसे पूरा करने में सक्षम भी होगी। परिवार में कोई इवेंट होगा, जिसके लिए खर्चा करना जरूरी है। बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को विदेश से लाभ मिल सकता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से पहले सही मार्गदर्शन ले लें। बिजनेसमैन आज प्रमोटरों की मदद से पैसे जुटाने में सफल होंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज दिन के दूसरे हिस्से में आंख और गले से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह भी ली जा सकती है। अगर कोई सर्जरी करवानी है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है। बच्चों को आज खेलकूद के दौरान चोट लग सकती है। गाड़ी चलाने वाले लोग खासकर शाम के वक्त ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करें। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सही है।

सिंह राशि के गुण

सकारात्मक पक्ष: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, विलासिता पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: हृदय और रीढ़

स्वामी ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

प्राकृतिक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छा मेल: सिंह, कुंभ

औसत मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम मेल: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)