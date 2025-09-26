leo horoscope today 26 september 2025 singh rashi daily prediction in hindi सिंह राशिफल 26 सितंबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, पुराने इन्वेस्टमेंट से आज मिलेगा फायदा, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
leo horoscope today 26 september 2025 singh rashi daily prediction in hindi

सिंह राशिफल 26 सितंबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, पुराने इन्वेस्टमेंट से आज मिलेगा फायदा

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 26 September Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि के जातकों के ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं। जानिए आज का दिन यानी 26 सितंबर सिंह राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आ रहा है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 26 Sep 2025 07:28 AM
सिंह राशिफल 26 सितंबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, पुराने इन्वेस्टमेंट से आज मिलेगा फायदा

Leo Horoscope 26 सितंबर 2025, सिंह राशिफल: लव लाइफ ठीक रहेगी लेकिन पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना सीखिए। ऑफिस में फालतू की पॉलिटिक्स से दूर रहिए। पैसों के मामले में दिन अच्छा है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

सिंह लव राशिफल: आज का दिन प्यार से भरपूर होगा। पार्टनर से ऐसी बात ना कह दें जो उन्हें पसंद ना आए। अगर आप उन्हें पर्सनल स्पेस नहीं देंगे तो रिलेशनशिप में हलचल हो सकती है। आप दोनों एक-दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशनल काम में साथ दें। आज सुबह क्रश का दिल जीतने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं इस बात का ध्यान दें कि पार्टनर के पैरेंट्स नाराज ना हो।

सिंह करियर राशिफल: सिंह राशि के जातक ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को परफॉर्मेंस की दिक्कत आएगी। कुछ सीनियर्स जानबूझकर परेशान कर सकते हैं। हालांकि आपको ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद से बचना है। मीटिंग्स में गुस्से पर कंट्रोल करें। अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं तो नए आइडिया लागू करें। इसमें हिचकने की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। बिजनेस से जुड़े लोग पार्टनरशिप डील पर साइन करेंगे। आगे चलकर ये फायदेमंद साबित होगा।

सिंह मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आज फायदा देगा। इसकी मदद से आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर गाड़ी ले सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग फंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ये लोग नई जगहों पर एक्सपेंशन के लिए पार्टनरशिप पर साइन कर सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि के जातकों को हल्की-फुल्की दिक्कत रह सकती है। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाकर रखें। ऑफिस का तनाव घर तक ना लाएं। आज वायरल बुखार या फिर स्किन एलर्जी की दिक्कत हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोगों को जोड़ों में दर्द रहेगा। हो सकता है कि आज नींद से जुड़ी दिक्कतें भी हो। आज किसी भी तरह के नशे को छोड़ना सही होगा। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन करें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, विलासिता चाहने वाले, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: हृदय और रीढ़

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सबसे अच्छा मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छा मेल: सिंह, कुंभ

औसत मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम मेल: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)