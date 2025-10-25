Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलleo horoscope today 25 october 2025 aaj ka singh rashifal future prediction
सिंह राशिफल 25 अक्टूबर: आज सिंह राशि वाले खर्चों पर करें कंट्रोल, सुबह-सुबह करें ये काम

सिंह राशिफल 25 अक्टूबर: आज सिंह राशि वाले खर्चों पर करें कंट्रोल, सुबह-सुबह करें ये काम

संक्षेप: Leo Horoscope Today 23 October 2025 Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की होती है, जिसका ग्रह स्वामी सूर्य हैं। आज इस राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या होगा? नीचे पढ़ें आज का राशिफल…

Sat, 25 Oct 2025 05:47 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए 25 अक्टूबर का दिन सही जाने वाला है। प्यार से लेकर करियर और पैसों के मामले में दिन सही जाएगा। वहीं सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। नीचे विस्तार से पढ़िए कि आज का दिन सिंह राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या हो सकता है…

लव राशिफल: आज आपकी गर्मजोशी वाला अंदाज लोगों को खींचेगी। अगर आप रिश्ते में नहीं हैं तो आज किसी के दोस्ताना प्रपोजल को स्वीकार करें। अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताएं। कोई ईमानदार इंसान आपसे प्रभावित होगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर की तारीफ करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताइए। छोटे-छोटे जेस्चर से दिल जीतिए।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी एनर्जी एकदम अलग रहने वाली है। आज हो सकता है कि किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिले। मीटिंग में अपनी बात को सिंपल तरीके से सामने रखें। टीम के साथ मिलजुलकर काम करें। लोगों को उनका क्रेडिट दें। इससे लोगों के बीच आपका भरोसा बढ़ेगा। प्रमोशन और सैलरी हाइक की बात करने से पहले काम के रिजल्ट के साथ-साथ डेटा भी तैयार कर लें। धैर्य रखें। आपकी मेहनत को सराहना जरूर मिलेगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आज पैसों के मामले में थोड़ी समझदारी दिखाइए। खर्चों पर थोड़ा कट्रोल करें। हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करिए। किसी की बातों में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर कुछ बड़ी खरीददारी करनी है तो जल्दबाजी ना करें। चीजों की तुलना करें और फिर किसी फैसले पर आएं। आज किसी छोटे काम या फिर कॉन्ट्रैक्ट से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है।

सेहत राशिफल: आज सिंह राशि वालों की सेहत सही रहने वाली है। हालांकि शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज ना करें। आज सुबह हल्की एक्सरसाइज करें। वॉक या स्ट्रेचिंग करें। नींद पूरी लें। इसके लिए सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग कम करें। फोन से दूर रहें। सिंपल और हल्का खाना ही खाएं। पानी खूब पिएं। तनाव हो तो डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ी देर टहलें। बैलेंस्ड रूटीन से आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी।

सिंह राशि के गुण

ताकत: दयालु, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, ऐशो-आराम पसंद, लापरवाह, खुद से ज़्यादा खुश रहने वाला

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: दिल और रीढ़ की हड्डी

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

मध्यम अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Singh Rashi Leo Zodiac Aaj Ka Rashifal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने