सिंह राशिफल 23 अक्टूबर: आज ना करें फालतू का खर्चा, थोड़ी देर धूप में टहलना होगा फायदेमंद

संक्षेप: Leo Horoscope Today 23 October 2025 Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि के ग्रह स्वामी सूर्य हैं। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Thu, 23 Oct 2025 05:41 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 23 अक्टूबर 2025: आज आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पर होगा। इसका उपयोग आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में बातचीत करते हुए करिए। लोगों को ध्यान से सुनिए। शांत रहें और अपना काम करें। अपनी ईमानदार फीलिंग्स को शेयर करें। उन दोस्तों का साथ दें जो आपकी मदद चाहते हैं। अचानक होने वाले रिस्क से बचें।

सिंह लव लाइफ: आपका गर्मजोशी वाला अंदाज लोगों को आपकी ओर खींचेगा। अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ कुछ मजेदार प्लानिंग करें। अपने सपनों के बारे में उनसे खुलकर बात करें। आपके छोटे-छोटे सरप्राइज उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों के साथ सच्चे रहें और दोस्ताना रहें। बातचीत को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। धैर्य रखिए। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। भरोसे को धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें।

करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर अपने विचारों को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। अपनी टीम से सुझाव भी लें ताकि आप आगे प्लानिंग ठीक से कर पाएं। एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो चीजें नहीं बिखरेंगी। छोटे से छोटा काम भी अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो सीनियर्स को नजर आएगी। मीटिंग के दौरान शांत तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात सामने रखें। नए-नए स्किल्स को सीखेंगे तो ये आपके काम आएगा। अपने काम का रिकॉर्ड रखें और उसे पूरी शालीनता के साथ ही शेयर करें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। अपने बिल और सब्सक्रिप्शन की जांच करें। फालतू खर्चा ना करें। बचत भी करें। कुछ पैसे खुद के लिए खर्च करिए। रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से बचें। सावधानीपूर्वक कदम उठाएंगे तो भविष्य की योजनाओं को ठीक से बना पाएंगे। अपने परिवार या किसी भी भरोसेमंद दोस्त के साथ एक बार अपना बजट शेयर कर लें।

सेहत राशिफल: आज आपकी एनर्जी अलग लेवल पर होगी तो इसका सही से इस्तेमाल करें। मूड और ताकत को बढ़ाने के लिए वॉक या स्ट्रेचिंग करें। हेल्दी खाना खाएं। पानी खूब पिएं। अगर थकान लगें तो आराम जरूर करें। खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें। मन को शांत करना है तो कुछ देर के लिए गहरी सांस लें। सोने का समय निश्चित करें। स्क्रीन टाइमिंग सुधारें। आज थोड़ी देर धूप में जरूर टहलें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, विलासप्रिय, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: हृदय और रीढ़

राशि स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
