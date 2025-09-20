सिंह राशिफल 20 सितंबर: आज हो सकता है रिश्ता पक्का, ऑनलाइन लेनदेन के वक्त रहें सावधान

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 20 September Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है जिसके ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं। जानें आज लव, मनी, करियर और हेल्थ के लिए लिहाज से सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा जाएगा?

Leo Horoscope 20 September 2025, सिंह राशिफल: वर्कप्लेस पर नए अवसर को अपनाएं और फिर खुद को साबित करें। आज रिश्ते में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक रूप से कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। हेल्थ पर ध्यान दें।

सिंह लव राशिफल: रिश्ते में जो भी स्थिति है, उसमें जल्द ही बदलाव आएगा। आज कुछ महिलाओं का रिश्ता पक्का हो सकता है। किसी भी तरह की बहसबाजी से बचिए क्योंकि इससे फालतू का तनाव ही होगा। आज का दिन क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। खुलकर बातचीत करेंगे तो इससे रिश्ते मजबूत होंगे। चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप पार्टनर से बात करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस रोमांस से बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर आपकी परीक्षा हो सकती है। कुछ काम में आपका ज्यादा समय लगेगा। बैंकर, अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार और डिलीवरी मैनेजर आज ज्यादा बिजी रहेंगे। हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों का आज ट्रांसफर हो सकता है। अगर कोई जातक टीम लीडर या मैनेजर है तो उसे आज के दिन पूरी टीम को एक लक्ष्य की ओर ही ले जाना होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लाइसेंस और पॉलिसी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

सिंह मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन उतना अच्छा नहीं होगा। रिटर्न से जुड़ी समस्या आएगी। इससे आपका पूरा दिन प्रभावित होने वाला है। आज के दिए सिंह राशि वाले शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखें। आज अजनबियों के साथ ऑनलाइन लेनदेन करते वक्त सावधान रहें। आज कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कुछ लोग आज दोस्तों के साथ पैसों से जुड़ा विवाद सुलझा पाने में सफल होंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज सतर्क रहना चाहिए।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ को लेकर सतर्क रहें। सांस लेने की समस्या हो सकती है। किसी को छाती से जुड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। कुछ लोगों को आज वायरल फीवर हो सकता है तो कुछ लोगों में गले से जुड़ी दिक्कत आएगी। वहीं कुछ लोग कान, आंख और नाक से जुड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। आज बच्चों में भी बदन दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। महिलाएं आज स्त्री रोग संबंधी दिक्कतों से परेशान हो सकती हैं।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: ऐशोआराम पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: हृदय और रीढ़

स्वामी ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगति: सिंह, कुंभ

सामान्य संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगति: वृषभ, वृश्चिक