सिंह राशिफल 20 अक्टूबर: सिंगल लड़कियों को आज मिलेगा प्रपोजल, इस वजह से टूट सकता है मन

Leo Horoscope 20 October 2025: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज कोशिश करें कि मतभेद ना हो। काम के मामले में आज थोड़ा व्यस्त रहेंगे। पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

सिंह लव लाइफ: आज कोई भी मामला हो चेहरे पर स्माइल के साथ ही उसे सुलझाइए। आज आपको खुशियों से भरे कई पल मिलने वाले हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो पार्टनर से फोन के जरिए कनेक्ट रहें और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। पार्टनर के साथ मतभेद होने पर भी अपने इमोशन्स पर थोड़ा कंट्रोल रखें। पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं। जो लड़कियां सिंगल हैं, आज उन्हं अचानक से कोई प्रपोजल मिलने वाला है। कुछ लोग अपने पैरेंट्स की मुलाकात आज पार्टनर से करवा सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल: आज ऑफिस में काम करते वक्त डिटेल्स पर ज्यादा फोकस करें। आज आप ज्यादा बिजी रहने वाले हैं और ये किसी नए प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट की वजह से होगा। आज कोई सीनियर आप पर ध्यान ना देने का आरोप लगा सकता है। इससे मन थोड़ा टूट सकता है। आप हार ना मानें। नए बिजनेस को लॉन्च करने के लिए शाम का समय सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग आज नई पार्टनरशिप पर साइन कर सकते हैं। स्टूडेंट आज एग्जाम पास कर लेंगे।

सिंह राशि फाइनेंस: आज समृद्धि आएगी। पैसों से जुड़े कई मामले सुलझने वाले हैं। भाई-बहनों के साथ कोई पुराना मामला था तो आज वो सुलझ सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या होम अप्लायंसेज खरीदना है तो इसके लिए शाम का समय सही होगा। कुछ लोगों को आज पैतृक संपत्ति मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग फंडिंग जुटा सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल: सिंह राशि वाले आज अपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर थोड़ा ध्यान दें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इसके लिए खाने में फल और सब्जियों को ज्यादा शामिल करें। अच्छी नींद लें। महिला जातकों को आज स्किन इंफेक्शन या फिर छोटी-मोटी एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को आज वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ को दांत और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने साथ मेडिकल किट जरूर रखें। बड़े-बुजुर्ग लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, एनर्जेटिक, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, विलासिता पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: हृदय और रीढ़

राशि का स्वामी: सूर्य

सौभाग्य का दिन: रविवार

सौभाग्य का रंग: सुनहरा

सौभाग्य का नंबर: 19

सौभाग्य का रत्न: रूबी

कुदरती मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगतता: सिंह, कुम्भ

ठीक-ठाक संगतता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगतता: वृषभ, वृश्चिक