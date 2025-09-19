सिंह राशिफल 19 सितंबर: पार्टनर संग ना करें बहसबाजी, प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें ये काम

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 19 September Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि के ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं। इस राशि के लिए आज यानी 19 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से…

Leo Horoscope 19 September 2025, सिंह राशिफल: रिश्ते को संजोकर रखें। हर एक पल को एन्जॉय करें। चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लें और खुद को साबित करके दिखाएं। आज पैसों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है और हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

सिंह लव राशिफल: पार्टनर को समय दें। उनकी ईमानदारी की तारीफ करें। फालतू की बहसबाजी से बचें क्योंकि धीरे-धीरे ये बड़ा रूप ले सकती है। उन्हें उनका पर्सनल स्पेस भी दें। अगर आप नए-नए रिश्ते में आए हैं तो अपनी बात कहने के साथ-साथ सामने वाले को भी ध्यान से सुनें। शादीशुदा महिलाओं को अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए।

सिंह करियर राशिफल: आज टीम मीटिंग में आपको नए आइडिया देने होंगे। आज कुछ लोगों को आलोचना झेलनी पड़ सकती है। किसी भी चीज के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता ना करें। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है। बैंकर, एकाउंटेंट, राइटर, आर्किटेक्ट, संगीतकार, प्रकाशक, मीडिया प्रोफेशनल्स, शेफ और वकीलों का दिन आज बिजी रहेगा हालांकि लाभ भी खूब मिलने वाला है।

सिंह मनी राशिफल: आज पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। भाई-बहन या फिर रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला सुलझा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बाकी गतिविधियों या फिर ट्रैवल के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। हो सकता है कि आज किसी रिश्तेदार के इलाज का खर्च आपके सिर पर आए। बिजनेस से जुड़े लोग लंबा बकाया चुका सकते हैं। बिजनेस से जुड़े कुछ लोगों को प्रमोटर्स से पैसा मिल सकता है।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि वालों को छोटी-मोटी चोट लग सकती है। वैसे तो हेल्थ ठीक रहने वाली है। बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी क्लास मिस हो सकती है। बाहर का खाना ना ही खाएं तो बेहतर होगा। जंक फूड से दूर रहें। दिन के बाद पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज एडवेंचर वाली एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। साथ ही उन्हें डॉक्टर की हर सलाह माननी चाहिए। ज्यादा तनाव ना लें। आज सिरदर्द और साइनस की दिक्कत परेशान कर सकती है।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, विलासप्रिय, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: हृदय और रीढ़

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक