सिंह राशिफल 13 सितंबर: फिजूलखर्ची से बचें, खाने में शामिल करें ये चीजें

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 13 September Prediction: राशचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्यदेव होते हैं। नीचे जानें कि इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 13 Sep 2025 07:40 AM
Leo Horoscope 13 September 2025, सिंह राशिफल: आज आपकी एनर्जी अलग ही लेवल पर है। शांत रहकर छोटे कामों में रिस्क लें। अपने विचारों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने रखें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें।

सिंह लव राशिफल: आज आप अपने आकर्षण से लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। जो लोग सिंगल हैं आज उन्हें किसी इवेंट के दौरान नया शख्स मिल सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं या शादीशुदा है, वो आज पार्टनर को छोटे-छोटे सरप्राइज दें। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक भी करें। इससे रिश्ता और भी मजबूत बन जाएगा। आपके छोटे-छोटे जेस्चर से ये बॉन्ड और भी मजबूत बनेगा। रिश्ते में अंहकार से बचिए। बातचीत के दौरान प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करें।

सिंह करियर राशिफल: आज के दिन आर किसी प्रोजेक्ट या फिर काम में लीड कर सकते हैं। क्लैरिटी के साथ बोलें लेकिन दूसरों की भी राय सुनिए। टीम की मदद करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्रिएटिम काम में आपको सफलता मिलेगी। चीजों को सही ढंग से पेश करना सीखिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। किसी चीज पर डाउट है तो उसको लेकर पहले जानकारी इकट्ठा करें।

सिंह मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा। हालांकि आज आप सोच-समझकर कदम उठाएं। छोटे मौकों से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। अचानक से होने वाले खर्चें और रिस्क से बचें। बजट को अपडेट करें और आज फिजूलखर्ची कम करें। परिवार के साथ मिलकर बड़े फैसले लें। अपनी एक्स्ट्रा इनकम से कुछ बचत जरूर करें।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने से फायदा होगा। भोजन हल्का और पौष्टिक रखें। आज फल और अनाज को भोजन में शामिल करें। देर रात भारी भोजन से बचें। नींद समय पर लें और पूरी लें। अगर तनाव बढ़े तो कुछ समय शांति से बैठ जाइए। हो सके तो गहरी सांस लेने की भी कोशिश करिए। रूटीन की आदतों से आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी।

सिंह राशि के गुण

शक्ति: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, विलासप्रिय, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: हृदय और रीढ़

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सिंह राशि अनुकूलता

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)