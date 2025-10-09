सिंह राशिफल 9 अक्टूबर: प्रपोजल को क्रश करेगा एक्सेप्ट, ऑफिस में इन 2 लोगों की पॉलिटिक्स से बचें

Today Leo Horoscope 9 October 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज का दिन यानी 9 अक्टूबर को इस राशि की जिंदगी में लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से क्या-क्या हो सकता है?

Leo Horoscope Today 9 October 2025, Aaj Ka Singh Rashifal:: आज सिंह राशि वाले सरप्राइज के लिए तैयार रहें। आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर आज ठीक रहेगा लेकिन बहस इत्यादि से बचना है। पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। हेल्थ का ध्यान रखें।

सिंह लव राशिफल: आज प्यार के मामले में आपकी अंटेशन ज्यादा चाहिए होगी। पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनिए। उनके साथ किसी भी तरह के झगड़े से बचिए। आज ट्रैवल या ऑफिस इवेंट के दौरान किसी खास से मुलाकात होने की संभावना है। आज अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहें तो जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तीसरे की दखलअंदाजी से दिक्कत आएगी। एक्स से दूरी बनाकर रखें। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार को आगे बढ़ाने का सोच सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल: आज सिंह राशि वाले ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। किसी सीनियर या कलीग की राजनीति से बचकर रहें। एविएशन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पब्लिशिंग, हॉस्पिटैलिटी या बायोकैमिस्ट्री की फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, उनका दिन आज बिजी रहेगा। आज बहसबाजी से बचें। बहस और क्रिटिसिज्म से काम प्रभावित हो सकता है। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा शुभ रहेगा।

सिंह मनी राशिफल: सिंह राशि वाले आज पैसों के मामले में सावधान रहें। संभलकर खर्चा करें। आज कमाई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन आपके रोजमर्रा वाले काम नहीं रुकने वाले हैं। आज कुछ जातक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं आज दोस्तों से जुड़े पैसों के मसले का हल निकाल सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही रहेगा। पुराने कर्जे निपट जाएंगे और बैंक से लोन मिलने की भी संभावना आज ज्यादा है। वहीं प्रमोटर्स की मदद से भी कुछ फंड मिल सकता है।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि वालों की हेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है। अगर किसी को सिरदर्द, आंखों में दिक्कत और डाइडेशन से जुड़ी परेशानी हो तो जरुरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ट्रेन या फिर बस में सफर करते समय सावधानी बरतें। जो लोग डाइबिटिक हैं वो आज कमजोरी महसूस कर सकते हैं। भारी भरकम सामान ना उठाएं। हल्का खाना ही खाएं। डाइट में फल और सब्जियों को बढ़ा दीजिए।

सिंह राशि के गुण मजबूती: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंडी, ऐशो-आराम पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़ की हड्डी

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सिंह राशि की अनुकूलता सबसे अच्छी बनती है: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी बनती है: सिंह, कुंभ

सामान्य बनती है: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम बनती है: वृषभ, वृश्चिक