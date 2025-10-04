सिंह राशिफल 4 अक्टूबर: बॉस करेंगे आपकी तारीफ, सिंगल लोगों के लिए गुड न्यूज

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 4 October Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

Sat, 4 Oct 2025 07:34 AM

सिंह राशिफल 4 अक्टूबर:

Leo Horoscope 4 October 2025, सिंह राशिफल: आज रिश्ते मजबूत बनेंगे। करियर और पैसों के मामले तरक्की होगी। शांत रहें और फोकस बना रखें। आज आपकी लीडरशिप स्किल में और भी निखार आएगा। आज आपकी एनर्जी सही रहेगी।

सिंह लव राशिफल: आज पार्टनर से प्यार से बात करें। कपल्स हल्की-फुल्की लेकिन गहराई वाली बातें करें। इससे रिश्ता और गहरा होगा। सिंगल लोग आज किसी खास शख्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच की सराहना करेगा। सच्चे और खुले दिल से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। आप अपनी ईमानदारी से ही लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। धैर्य रखें। अपनापन की वजह से रिश्तों में मजबूती आएगी।

सिंह करियर राशिफल: करियर के मामले में सिंह राशि वालों के लिए आज दिन सही होगा। बॉस से आपको तारीफ मिल सकती है। हो सकता है कि आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए। कलीग्स आपके डेडीकेशन की सराहना करेंगे। नेटवर्किंग से आप अच्छे लोगों से मिलेंगे। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो आज का दिन सही रहेगा। वहीं आज आप नई स्किल भी सीख सकते हैं।

सिंह मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति मजबूत रहेगी। कुछ लोग भविष्य के लिए कोई कीमती चीज ले सकते हैं। कुछ लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। लग्जरी की चाहत में जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। अपने खर्चों पर ध्यान दें। बजट की प्लानिंग करना शुरू कर दें। इससे मन शांत रहेगा और आने वाले समय में आप सुरक्षित महसूस करेंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि वालों की हेल्थ सही रहेगी। डिस्प्लिन बनाए रखें। हल्की एक्सरसाइज, योगा या मॉर्निंग वॉक से दिन की शुरुआत करें। इससे आपकी एनर्जी भी सही रहेगी। मेडिटेशन करें और गहरी सांसें लें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंडी, ऐशो-आराम चाहने वाले, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

लकी डे: रविवार

लकी रंग: सुनहरा

लकी नंबर: 19

लकी स्टोन: माणिक

सबसे अच्छी जमेगी: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी बनेगी: सिंह, कुंभ

ठीक-ठाक चलेगी: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक