सिंह राशिफल 18 अक्टूबर: पार्टनर की फीलिंग्स को ना पहुंचाएं ठेस, हो सकता है प्रमोशन

संक्षेप: Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 18 October Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानें आज यानी 18 अक्टूबर को सिंह राशि की जिंदगी में लव, करियर, मीन और हेल्थ के लिहाज के क्या-क्या होने वाला है?

Leo Horoscope 18 October 2025, सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सही जाएगा। लव से लेकर करियर और मनी के मामले में किस्मत आज मेहरबान होगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें।

सिंह लव राशिफल: प्यार के मामले में सिंह राशि वाले आज थोड़ी समझदारी दिखाएं। आज पार्टनर आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहेगा। कोशिश करें कि उसे समय दे पाएं। अगर किसी पुराने रिश्ते में कोई मनमुटाव था तो आज उसे सुलझा सकते हैं। मौका सही है। आज कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस पहुंचें। शाम का समय रोमांटिक डिनर के लिए शुभ है। पार्टनर या पैरेंट्स से शादी की बात करने के लिए भी आज का दिन सही है।

सिंह करियर राशिफल: आज सिंह राशि वाले अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन बनाकर रखें। ऐसा करेंगे तो आपकी पहचान लोगों के बीच एक भरोसेमंद इंसान की तरह होगी। मीडिया, लीगल या हेल्थ सेक्टर फील्ड से जुड़े लोगों को आज किसी संवेदनशील मामले से निपटना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए मौके मिलने वाले हैं। जो लोग कई दिन से जॉब बदलना चाह रहे थे, उन्हें आज कोई गुड न्यूज मिलेगी। कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, किताबें या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है।

सिंह मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज सिंह राशि वालों का दिन अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आज इनकम के लिए नया सोर्स खुलें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की संभावना है। महिला जातक आज सैलरी बढ़ने या फिर प्रमोशन होने की उम्मीद कर सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को नया पार्टनर या फिर फंडिंग का मौका मिलेगा। आज हो सकता है कि आपको किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की आर्थिक मदद करनी पड़ें, हालांकि ऐसा करने के बाद आपको संतोष की प्राप्ति होगी।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि वाले सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करें। हो सकते तो आज जिम ज्वाइन कर कर लें। फ्राइड और ऑयली खाना अवॉइड करें। प्रोटीन और फाइबर से युक्त भोजन करें। महिला जातक आज एडवेंटर से जुड़े एक्टिविटी करते वक्त थोड़ा सावधान रहें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और टेंशन की समस्या ज्यादा है, वो लोग आज थोड़ा सतर्क रहें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, जोश से भरे, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, ऐशो-आराम पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: दिल और रीढ़

राशि स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सबसे अच्छी बनेगी: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी बनेगी: सिंह, कुम्भ

ठीक-ठाक: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम बनेगी: वृषभ, वृश्चिक