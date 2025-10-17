सिंह राशिफल 17 अक्टूबर: आज क्रश से इस वक्त करें दिल की बात, ऑफिस गॉसिप से बचें

संक्षेप: Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 17 October Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है, जिसका ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज का दिन यानी 17 अक्टूबर इस राशि के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Leo Horoscope 17 October 2025, सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। रिश्तों के मामले में थोड़ा सूझ-बूझ से काम लें। ऑफिस में नया काम मिल सकता है। मनी और हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

सिंह लव राशिफल: आज का दिन प्यार के मामले सही रहेगा। अगर पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी तो आज उसे सुलझाने के लिए सही वक्त है। कोशिश करिए कि पार्टनर के साथ प्यार से रहें। अगर किसी पर क्रश हैं तो आज दिन के बाद उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें ज्यादा बात करने की जरूरत है। अपने कनेक्शन को मजबूत बनाइए। शादीशुदा कपल्स आज परिवार को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल: आज ऑफिस में कुछ नया काम मिल सकता है। हो सकता है कि आज कोई डेडलाइन मिले तो काम का प्रेशर होगा। हालांकि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लेंगे। ऐसे में आगे चलकर प्रमोशन की बात हो सकती है। बस आपको ऑफिस गॉसिप या फिर ईगो क्लैश से बचना है। अगर नौकरी बदलनी है तो इसके लिए आज का दिन सही नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में और मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से सब सही होगा।

सिंह मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज सिंह राशि वालों की स्थिति सही रहेगी। इनकम के कई और रास्ते खुलेंगे। कुछ पैसों की सेविंग करें। आज इन्वेस्टमेंट के लिए सही दिन है। फिक्स्ड डिपॉजिट या प्रॉपर्टी में पैसा लगाना सही रहेगा। आज किसी फैमिली फंक्शन या फिर इवेंट में खर्चा होगा। आपका कोई रिश्तेदार आज मेडिकल खर्च के लिए मदद ले सकता है, उसे मना ना करें। बिजनेस से जुड़े लोग आज पुराने बकाया निपटा सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशिफल के जातकों को हेल्थ से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आंख, नाक और कान से जुड़ी समस्या होने की संभावना है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। ठंडी चीजें ना खाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं आज एडवेंचर और पानी से जुड़ी एक्टिविटी में ना शामिल हो। अगर कोई सर्जरी करानी है तो आज दिन इसके लिए सही है। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। मन भारी लगे तो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें।

सिंह राशि के गुण ताकत: दिलदार, वफादार, जोशीले, उत्साही

कमजोरी: कभी-कभी घमंडी, ऐशो-आराम के शौकीन, लापरवाह

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: दिल और रीढ़ की हड्डी

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सबसे अच्छी पटती है: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी बनती है: सिंह, कुंभ

ठीक-ठाक निभ जाती है: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम पटती है: वृषभ, वृश्चिक