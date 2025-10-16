सिंह राशिफल 16 अक्टूबर: आज होगा धन लाभ, नए रिश्ते में ना पड़े शादीशुदा लोग

संक्षेप: Today Leo Horoscope 16 October 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि का ग्रह स्वामी सूर्य है। आज का दिन यानी 16 अक्टूबर को इस राशि के जातकों की जिंदगी में क्या-क्या होगा? नीचे विस्तार से जानें...

Leo Horoscope Today 16 October 2025, Aaj Ka Singh Rashifal: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सही रहने वाला है। हो सकता है कि आज प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रहे, लेकिन डिसिप्लिन और कमिटमेंट से सब ठीक हो जाएगा। पैसों को लेकर समझदारी से फैसले लें। रिश्तों के मामले में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। आज धन लाभ के योग है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें।

सिंह लव राशिफल: आज सिंह राशि वालों का रिश्ता अलग लेवल पर जा सकता है। पैरेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है। पार्टनर को स्पेस दें और दोस्ताना रिश्ता बनाए रखें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। पुराने झगड़ों या यादों को ना कुरेदें। इससे आसपास का माहौल भी खराब हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं की लाइफ में कोई तीसरा शख्स दखलअंदाजी देगा तो दिक्कतें आएगी। पार्टनर के सहयोग से चीजें सही होंगी। शादीशुदा लोग किसी नए रिश्ते में पड़ने से बचें नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत को मैनेजमेंट भी नोटिस करेगा। आपके काम और डेडीकेशन की तारीफ भी होगी। आज आपके प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने को लेकर बात हो सकती है। जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। आज आपके क्रिएटिव आइडिया की सराहना होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों की रुकी हुई डील आज पूरी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा होने वाला है। ये लोग एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं।

सिंह मनी राशिफल: सिंह राशि के जातक आज नया घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा है। स्टॉक मार्केट और बिजनेस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अगर दोपहर के बाद दोस्त या फिर भाई-बहन की मदद के लिए पैसा खर्च करेंगे तो ये शुभ होगा। घर में किसी फंक्शन की वजह से खर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर भाई-बहनों से झगड़ा ना करें।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज के दिन सिंह राशि वाले अपनी हेल्थ को लेकर सतर्क रहें। आंख, नाक, और कान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। नींद की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें। ऑयली और मसालेदार खाने से दूर रहें। हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। ड्राइविंग के वक्त ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें। महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है। वहीं बड़े-बुजुर्गों में घुटने और कोहनी के दर्द की शिकायत हो सकती है।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, जोश से भरे, उत्साही

कमजोरी: घमंडी, विलासप्रिय, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़ की हड्डी

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

प्राकृतिक मेल-जोल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक