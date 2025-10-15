सिंह राशिफल 15 अक्टूबर: सिंगल लोगों को यहां मिलेगा कोई खास, सोने से पहले करें ये काम

संक्षेप: Today Leo Horoscope 15 October 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि का ग्रह स्वामी सूर्य है। जानिए आज यानी 15 अक्टूबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाएगा?

Leo Horoscope 15 October 2025, सिंह राशिफल: आज सिंह राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। रिश्ते से लेकर पैसों के मामले में सारे फैसले सही होंगे। पार्टनर का ध्यान रखें। ऑफिस में कलीग्स को चीजें समझाएं और जरूरत पड़ने पर सराहना भी करें। हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्दी खाएं और खूब पानी पिएं।

सिंह लव राशिफल: आज सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी। प्यार को खुलकर जताइए। पार्टनर की तारीफ करिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा गिफ्ट या फिर प्यार भरा नोट आपके पार्टनर का दिन बना सकता है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जो लोग सिंगल हैं, वो किसी सोशल इवेंट या पब्लिक प्लेस पर किसी खास इंसान से मिल सकते हैं। जो लोग रिलेशन में हैं वो परिवार के साथ एक छोटी सी आउटिंग प्लान कर लें। इससे प्यार और सम्मान दोनों बढ़ेगा।

सिंह करियर राशिफल: आज आप काम में लीड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि टीम आपकी बात सुनें। क्लैरिटी से प्रोजेक्ट को समझाइए। इससे काम भी जल्द और आसानी से बढ़ेगा। अगर कामयाबी मिले तो दूसरों को भी क्रेडिट दीजिए। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। किसी से झूठा वादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो छोटा लेकिन दिखने वाला काम ही लीजिए। आप अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल करके किसी समस्या का हल निकाल लेंगे।

सिंह मनी राशिफल: आज सिंह राशि वाले पैसों के मामले में सही फैसला ही लेंगे। अपने बिल्स और सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिए। जो बेकार लगे, उन्हें आप बंद करवा दीजिए। एक्स्ट्रा इनकम में से कुछ बचत भी करें। कोई बड़ा खर्चा या इन्वेस्टमेंट हैं तो परिवार से डिस्कशन करके ही प्लान बनाइए। जल्दबाजी में आकर कोई भी रिस्की फैसला ना लें। एक सिंपल सा बजट बनाइए। आपका कोई क्रिएटिव आइडिया ठीक से काम कर जाए तो इससे भी साइड में थोड़ी सी कमाई की जा सकती है।

सिंह हेल्थ राशिफल: अपने शरीर का ख्याल रखें। खूब पानी पिएं। हल्का और हेल्दी खाना खाएं। आज थोड़ी देर टहलने से एनर्जी बनी रहेगी और मन तरोताजा रहेगा। दिमाग शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करिए। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें। रात में देर तक काम ना करें। सोने से पहले आज हल्की सी स्ट्रेचिंग और योग करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। तनाव हो तो परिवार से प्यार से बात करने की कोशिश करें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, जोशीले

कमजोरी: कभी-कभी घमंडी, शानो-शौकत पसंद, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: आग

शरीर का भाग: दिल और रीढ़

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सबसे स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगति: सिंह, कुंभ

मध्यम संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगति: वृषभ, वृश्चिक