Leo horoscope daily singh rashifal 14 october 2025 today prediction in hindi

सिंह राशिफल 14 अक्टूबर: रिश्तों के बीच ना आने दें अहंकार, भोजन में शामिल करें ये 3 चीजें

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 14 October Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। इस राशि का ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं। जानिए आज यानी कि 14 अक्टूबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 14 Oct 2025 05:43 AM
Leo Horoscope 14 October 2025, सिंह राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर होगा। आप जो करना चाहते हैं, उसमें क्लैरिटी रखें। साफ शब्दों में बात करेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। लोग आपके पॉजिटिव अप्रोच से काफी प्रभावित होंगे। पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। अपनी एनर्जी का बैलेंस बनाकर रखिए।

सिंह लव राशिफल: अगर आप सिंगल है तो आज किसी खास शख्स के साथ एक मुलाकात या फिर मैसेज से ही प्यारा सा रिश्ता शुरू हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कुछ प्लान करें, जो आप दोनों को खुशी दें। रिश्तों में ईगो को बीच में ना आने दें। आपकी एक माफी भी आज रिश्ते को मजबूत बना सकती है। आज पार्टनर संग बड़ी-बड़ी बातें ना करें। आपका केयरिंग अंदाज उनके लिए काफी मायने रखेगा।

सिंह करियर राशिफल: आज ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आएगी। टीम को आज अच्छे से गाइडेंस दें। सही समय पर कोई आइडिया शेयर करेंगे तो इसकी तारीफ जरूर मिलने वाली है। ऐसा ना करें कि सारे काम की जिम्मेदारी खुद के कंधे में ले लें। जरूरत पड़ने पर मदद लें। काम को डेडलाइन में खत्म करें। ऑफिशियली किए गए वादों को पूरा करें, इससे लोगों का भरोसा आपमें बढ़ने वाला है।

सिंह मनी रशिफल: आज सिंह राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति सामान्य रहने वाली है। अचानक की जाने वाली शॉपिंग से आज बचकर रहें। सेविंग्स करें और इसके लिए नए-नए उपाय अपनाते जाइए। कुछ खरीद रहे हैं तो ऑप्शन रहने पर तुलना जरूर करें। दूसरों के साथ आज पैसों के मामले में क्लैरिटी के साथ बात करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। महीने के खर्चे और बचत की एक लिस्ट तैयार करते जाइए।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि वालों की एनर्जी अच्छी रहने वाली है। अगर किसी चीज का तनाव हो तो टहल लें और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। रात को देर तक काम करने से बचें। नींद पूरी लें और इसका एक समय डिसाइड करिए। आज हल्का और हेल्दी खानी ही खाएं। भोजन में फल, अनाज और हल्की डाइट शामिल करें। अगर मन भारी सा लगने लगे तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कर लें या फिर अपनी बातों को डायरी में लिख लें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: दानशील, वफादार, जोशीले और उत्साही

कमजोरी: घमंडी, आराम-तलब, लापरवाह, खुद से ज्यादा खुश रहने वाले

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़ की हड्डी

ग्रह स्वामी: सूर्य

लकी डे: रविवार

लकी रंग: सुनहरा

लकी नंबर: 19

लकी स्टोन: माणिक

अनुकूल राशियाँ: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगति: सिंह, कुम्भ

ठीक-ठाक संगति: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगति: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)