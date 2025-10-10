सिंह राशिफल 10 अक्टूबर: पति की गतिविधियों पर रखें नजर, ऑयली फूड से रहें दूर

Today Leo Horoscope 9 October 2025: राशिचक्र की पांचवीं राशि सिंह है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि आज सिंह राशि वालों का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतेगा?

Leo Horoscope Today 10 October 2025, Aaj Ka Singh Rashifal: रिश्ते में प्यार जताइए। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए। पैसों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। ऑफिस में ध्यान से काम करें और किसी भी बहसबाजी में ना पड़ें। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए।

सिंह लव राशिफल: आज सिंह राशि वालों की लव लाइफ में थोड़ा तनाव रहेगा। ईगो की वजह से बहसबाजी हो सकती है। किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के दखल से रिश्ते में दिक्कत आएगी। बेहतर यही होगा कि ज्यादा देर गुस्सा रहने की बजाय आप पार्टनर से खुलकर बात करें। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की गतिविधियों पर ध्यान रखें। कुछ पुरुष जातक ऑफिस रोमांस में उलझ सकते हैं। इससे उनके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है।

सिंह करियर राशिफल: काम के मामले में अपना फोकस बनाए रखें। अगर आप किसी फैसले लेने वाले पद पर हैं तो आज दिन का दूसरा हिस्सा अहम रहने वाला है। टीम मीटिंग के दौरान सोच-समझकर ही अपनी बात को सामने रखें क्योंकि आज आपका विरोध हो सकता है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, उन्हें ऑफर लेटर मिल सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आज का दिन सही रहेगा। कंस्ट्रक्शन, कपड़ा, मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा।

सिंह मनी राशिफल: आज सिंह राशि वालों को पैसों की थोड़ी दिक्कत होगी। इसकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी, जमीन और शेयर मार्केट एक अच्छे ऑप्शन साबित होंगे। इस मामले में पहले से ही अच्छी तरह से जानकारी ले लें। घर के रेनोवेशन या फिर सजावट पर खर्चा हो सकता है। हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन या फिर पार्टी में पैसा खर्च हो। बिजनेस से जुड़े लोग अपने प्रमोटर्स की मदद से फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल: आज सिंह राशि वालों को गले में दर्द या दांत की तकलीफ हो सकती है। हालांकि कुछ गंभीर नहीं होगा। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, वो लोग आज खुद का थोड़ा ध्यान रखें। बुजुर्गों को शरीर में दर्द या फिर चलने में दिक्कत हो सकती है। ऑयली फूड एकदम अवॉइड करें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: अहंकारी, दिखावे के शौकीन, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: आग

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़

राशि स्वामी: सूर्य

लकी डे: रविवार

लकी कलर: सुनहरा

लकी नंबर: 19

लकी स्टोन: माणिक

सबसे अच्छा तालमेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छा तालमेल: सिंह, कुम्भ

साधारण तालमेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम तालमेल: वृषभ, वृश्चिक