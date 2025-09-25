karva chauth date and timing puja samagri in hindi Karva Chauth 2025: 9 या फिर 10 अक्टूबर, कब है करवाचौथ? नोट करें पूजा सामग्री की लिस्ट, rashifal - Hindustan
Karva Chauth 2025: 9 या फिर 10 अक्टूबर, कब है करवाचौथ? नोट करें पूजा सामग्री की लिस्ट

Karva Chauth 2025 Date and Timing: अगले महीने करवा चौथ है। अभी से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि आखिर किस तारीख को व्रत रखा जाएगा? नीचे जानें करवा चौथ इस बार 9 या 10 अक्टूबर को है? साथ ही पढ़ें इसकी पूजा में लगने वाली सामग्री की पूरी लिस्ट।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:29 AM
अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और जल्द ही विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद लोगों को इंतजार होता है साल के सबसे खास त्योहार और वो है दीवाली। दीवाली से दो हफ्ते पहले करवा चौथ आता है। शादीशुदा महिलाओं करवा चौथ का व्रत रखती है। पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। शादीशुदा महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं जिनकी शादी नहीं हुई हैं, वो लोग भी अच्छे या फिर मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। करवाचौथ पर सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। चांद के दिखते ही इस व्रत को खोला जाता है और इस बीच कुछ भी नहीं खाया जाता है। हर बार की तरह इस बार की करवाचौथ की डेट को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन बना हुआ है।

इस दिन है करवा चौथ

बता दें कि इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। इस दिन शुक्रवार है। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। व्रत के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 13 मिनट तक होगा। बात की जाए शुभ मुहूर्त की तो पूजा का समय शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 7 बजकर 11 मिनट तक होगा। वहीं चंद्रमा के दिखने का समय 8 बजकर 13 मिनट होगा। जो लोग करवा चौथ का व्रत रखेंगे वो शुभ मुहूर्त के समय ही विधि विधान के साथ पूजा कर लें। पूजा करते ही चांद देखकर अपना व्रत खोल लें।

करवा चौथ पूजा सामग्री

अब बात करेंगे उन चीजों की जिसकी जरूरत करवा चौथ की पूजा में लगती है। इस पूजा के लिए मिट्टी का करवा और ढक्कन पहले ही खरीद लें। इसके अलावा दिया, छलनी और पानी का ग्लास या फिर लोटा रख लें। पूजा के दौरान आपको रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, धूपबत्ती, फल, चंदन, सिंदूर और फूल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पूजा में श्रृंगार की चीजें और मीठा भी रखें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)