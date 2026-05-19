Kal ka rashifal: 20 मई को कई राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, इन्हें रहना होगा सावधान, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 20 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 20 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 20 May 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : 20 मई 2026 को बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन गणपति बप्पा की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 20 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सतर्क।
20 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष राशि- आज दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है। काम समय पर निपटाने का दबाव रहेगा। ऑफिस में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। घर में किसी अपने से अच्छी बातचीत मन हल्का करेगी।
वृषभ राशि- आज मन काफी शांत रहेगा। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। कारोबार करने वालों को फायदा हो सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी।
मिथुन राशि- आज छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। काम पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। किसी दोस्त की सलाह काम आ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शाम को मन थोड़ा बेहतर महसूस करेगा।
कर्क राशि- आज दिन सामान्य रहेगा। घर और काम दोनों जगह संतुलन बनाकर चलना होगा। परिवार के किसी सदस्य की चिंता रह सकती है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। बाहर का खाना कम खाएं।
सिंह राशि- आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कोई पुराना काम पूरा होने से राहत मिलेगी। नौकरी और व्यापार दोनों में फायदा मिल सकता है। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मिठास बनी रहेगी।
कन्या राशि- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा। किसी से बहस करने से बचें। खर्च बढ़ सकता है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। शाम तक राहत महसूस होगी।
तुला राशि- आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। किसी करीबी से मदद मिल सकती है। पैसों को लेकर दिन सामान्य रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।
वृश्चिक राशि- आज नया काम शुरू करने के लिए दिन ठीक माना जा सकता है। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
धनु राशि- आज का दिन राहत देने वाला रह सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। यात्रा का प्लान भी बन सकता है।
मकर राशि- आज मन थोड़ा परेशान रह सकता है। काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी की बात दिल पर लेने से बचें। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। परिवार का साथ मिलेगा।
कुंभ राशि- आज किस्मत का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में अच्छे संकेत हैं। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत भी ठीक रहेगी।
मीन राशि- आज मन थोड़ा उलझा रह सकता है। काम में ध्यान कम लगेगा। परिवार के साथ समय बिताने से अच्छा महसूस होगा। खर्च बढ़ सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान
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