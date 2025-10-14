Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलKal ka rashifal 15 October 2025 aries to pisces Lucky zodiac sign Tomorrow Horoscope Future predictions

Rashifal: 15 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Horoscope Tomorrow 15 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 15 अक्टूबर 2025, बुधवार के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:14 PM
share Share
Follow Us on
Rashifal: 15 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Today Horoscope 15 October 2025, राशिफल 15 अक्टूबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 15 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 15 अक्टूबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें बुधवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन बातचीत में बैलेंस बना रखें, किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। शैक्षिक कार्यों में परेशानियां आ सकती हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

ये भी पढ़ें:दिवाली बाद इन 3 राशियों का बदलेगा समय, राहु के नक्षत्र में सूर्य की होगी एंट्री

वृषभ राशि- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ ज्यादा रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। व्यापारियों को उन्नति मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

मिथुन राशि- आज मिथुन राशि वालों के आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन अशांत भी रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में अफसरों से तालमेल बनाकर रखें। कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन की संभावना है।

कर्क राशि- आज आपका मन परेशान हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ ज्यादा रहेगी। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आर्थिक बजट बनाकर चलें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है।

सिंह राशि- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। मित्रों का सहयोेग भी मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या राशि- आज आपको वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए। क्रोध से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भाई-बहन के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग हैं।

तुला राशि- आज तुला राशि वालों की वाणी में मधुरता रहेगी। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में कठिनाई आ सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ सकता है।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों को गुस्से से बचना चाहिए। पिता का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर नजर रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु परिवार से दूर किसी स्थान पर जाना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस के दिन अतिचारी गुरु का कर्क गोचर, इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

धनु राशि- धनु राशि वालों के मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी, लेकिन वाणी में कठोरता हो सकती है। सचेत रहें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। धन से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। सेहत पर ध्यान दें।

मकर राशि- आज आपको कार्यों को धैर्य के साथ पूरा करना चाहिए। पराक्रम रंग लाएगा। दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी।

कुंभ राशि- आज आपके भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं। नौकरी कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। ऑफिस में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। छात्रों व लेखकों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न होगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों के आज दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय के साधन बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
kal ka rashifal Horoscope Tomorrow

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने