नए साल में मीन राशि में शनि: किन राशियों को मिलेंगे चैलेंज?

संक्षेप: Shani gochar in meen Rashi in hindi 2026: शनि का गोचर साल 2026 में मीन राशि में रहेगा। इस राशि में रहते हुए शनि विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे। आइए जानें ऐसी कौन सी राशियां है, जो शनि के प्रभाव के कारण चैलेंज का सामना करेंगी।

Shani gochar in meen Rashi in hindi 2026: शनि देव इस समय मीन राशि में हैं इसके साथ ही नए साल में शनि मीन राशि में ही रहेंगे। शनि का मार्गी और वक्री होने का भी बहुत असर विभिन्न राशियों पर पड़ता है, लेकिन साल 2026 में शनि की स्थिति बहुत अधिक बदलेगी नहीं। अभी शनि मार्गी हैं और शनि मीन राशि में ही हेंगे, शनि 2026 में मार्गी से वक्री होंगे, एसे में शनि देव 2026 में तीन राशियों में के सामने एक के बाद एक चैलेंज आएंगे, आपको लाइफ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसमें शनि साढ़ेसाती वाली सिर्फ एक राशि शामिल है, इन राशियों के लिए शनि आर्थिक से लेकर पर्सनल लाइफ में परेशानी खड़ी कर सकते हैं? आइए जानें कौन सी हैं वो राशियां

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2026 में वृषभ राशि वालों पर शनि का खास प्रभाव वृषभ राशि वालों पर शनि का खास प्रभाव मीन राशि के शनि का पड़ने वाला है। इस राशि के लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में धीरे-धीरे दिक्कत शुरू होंगी। इस वजह से परिवार में भी मनमुटाव होने लगेंगे। आपकी लवलाइफ में आपको खास सावधानी बरतनी है। आर्थिक लाइफ में इस समय बड़े फैसले टाल दें। पैसों को लेकर सतर्क रहें। आपके लिए लाइफ पार्टनर से ईगो से रिलेटिड दिक्कतें सामने आएंगी।

तुला राशि वालों पर वक्री शनि का प्रभाव तुला राशि पर भी शनि का प्रभाव होगा, इस राशि के लोगों के लिए एक के बाद एक चीजें परेशानी लाएंगी। आपके लिए आर्थिक स्थिति में लोन लेने की आ सकती है। इस दौरान आपको कई ऐसी चीजों को लेकर सतर्क रहना होगा, जिन पर आप भरोसा करते थे। इसलिए कोई भी काम करें, अच्छे से सभी की डिटेल्स चेक करें। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इस राशि के लोगों को हेल्थ को लेकर भी अलर्ट रहना चाहिए।

मीन राशि पर प्रभाव शनि के कारण इस राशि के लोगों को नेगेटिविटी का असर हो सकता है। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। आपके सामने भय की स्थिति आ सकती है, इसलिए आपको इस समय शांत रहना है। शांत रहकर आपको चीजों को सही करना है। इस समय कोई ऐसा काम ना करें, जिसके लिए अनिश्चितता नजर आ रही हो। धैर्य से काम करें, जल्दबाजी ना दिखाएं।