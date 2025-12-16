Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलनए साल में मीन राशि में शनि: किन राशियों को मिलेंगे चैलेंज?
नए साल में मीन राशि में शनि: किन राशियों को मिलेंगे चैलेंज?

नए साल में मीन राशि में शनि: किन राशियों को मिलेंगे चैलेंज?

संक्षेप:

Shani gochar in meen Rashi in hindi 2026: शनि का गोचर साल 2026 में मीन राशि में रहेगा। इस राशि में रहते हुए शनि विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे। आइए जानें ऐसी कौन सी राशियां है, जो शनि के प्रभाव के कारण चैलेंज का सामना करेंगी।  

Dec 16, 2025 11:24 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shani gochar in meen Rashi in hindi 2026: शनि देव इस समय मीन राशि में हैं इसके साथ ही नए साल में शनि मीन राशि में ही रहेंगे। शनि का मार्गी और वक्री होने का भी बहुत असर विभिन्न राशियों पर पड़ता है, लेकिन साल 2026 में शनि की स्थिति बहुत अधिक बदलेगी नहीं। अभी शनि मार्गी हैं और शनि मीन राशि में ही हेंगे, शनि 2026 में मार्गी से वक्री होंगे, एसे में शनि देव 2026 में तीन राशियों में के सामने एक के बाद एक चैलेंज आएंगे, आपको लाइफ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसमें शनि साढ़ेसाती वाली सिर्फ एक राशि शामिल है, इन राशियों के लिए शनि आर्थिक से लेकर पर्सनल लाइफ में परेशानी खड़ी कर सकते हैं? आइए जानें कौन सी हैं वो राशियां

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2026 में वृषभ राशि वालों पर शनि का खास प्रभाव

वृषभ राशि वालों पर शनि का खास प्रभाव मीन राशि के शनि का पड़ने वाला है। इस राशि के लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में धीरे-धीरे दिक्कत शुरू होंगी। इस वजह से परिवार में भी मनमुटाव होने लगेंगे। आपकी लवलाइफ में आपको खास सावधानी बरतनी है। आर्थिक लाइफ में इस समय बड़े फैसले टाल दें। पैसों को लेकर सतर्क रहें। आपके लिए लाइफ पार्टनर से ईगो से रिलेटिड दिक्कतें सामने आएंगी।

तुला राशि वालों पर वक्री शनि का प्रभाव

तुला राशि पर भी शनि का प्रभाव होगा, इस राशि के लोगों के लिए एक के बाद एक चीजें परेशानी लाएंगी। आपके लिए आर्थिक स्थिति में लोन लेने की आ सकती है। इस दौरान आपको कई ऐसी चीजों को लेकर सतर्क रहना होगा, जिन पर आप भरोसा करते थे। इसलिए कोई भी काम करें, अच्छे से सभी की डिटेल्स चेक करें। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इस राशि के लोगों को हेल्थ को लेकर भी अलर्ट रहना चाहिए।

मीन राशि पर प्रभाव

शनि के कारण इस राशि के लोगों को नेगेटिविटी का असर हो सकता है। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। आपके सामने भय की स्थिति आ सकती है, इसलिए आपको इस समय शांत रहना है। शांत रहकर आपको चीजों को सही करना है। इस समय कोई ऐसा काम ना करें, जिसके लिए अनिश्चितता नजर आ रही हो। धैर्य से काम करें, जल्दबाजी ना दिखाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Shani gochar Shani Rashi Parivartan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने