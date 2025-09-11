Mangal Gochar: शुक्र की राशि तुला में जा रहे हैं मंगल, इन राशियों को धन लाभ के योग

Rashifal Mars Transit Mangal Gochar: आश्विन कृष्ण पक्ष षष्टी तिथि 13 सिंतबर 2025 दिन शनिवार को रात में 7:50 बजे से मंगल का परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि मे होगा। मंगल 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेगा।

आश्विन कृष्ण पक्ष षष्टी तिथि 13 सिंतबर 2025 दिन शनिवार को रात में 7:50 बजे से मंगल का परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि मे होगा। मंगल 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेगा। मंगल ग्रह को भूमि, भवन, वाहन, भाई साहस, आग, सेना, सेनापति, पुलिस बल तथा रक्षा तंत्र का कार्यक्रम माना जाता है। मंगल का परिवर्तन शुक्र की राशि तुला में हो रहा है मंगल में सूर्य जैसा तेज तथा चंद्रमा जैसी शीतलता है शक्ति का नेतृत्व का इसका प्रतीक है। भूमिपुत्र होने के कारण इसे कुज तथा पृथ्वी से अलग हो जाने के कारण इस भौम कहा जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति के अंदर तर्क की प्रबल शक्ति होती है, किसी भी बात को तुरंत समझने की शक्ति होती है। राजनीतिक क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में, मशीनरी के कार्य में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, भू स्वामी के रूप में तथा तकनीकी रूप से कार्य करने वाले लोगों के लिए मंगल की प्रधानता अति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि उच्च राशि मकर पर होगी। सप्तम दृष्टि अपनी स्वराशि मेष पर होगी तथा अष्टम दृष्टि शुक्र की राशि वृष पर होगी। परिणाम स्वरूप मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी। मंगल के तुला राशि में प्रवेश करते ही मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में मंगल के सकारात्मक में वृद्धि होगी

मेष: मनोबल में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्रोध में वृद्धि होगी। परिश्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी, बिजनेस में तरक्की होगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष सकारात्मक होगा। धन एवं धन संग्रह में वृद्धि होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से लाभ होगा। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी मानसिक स्थिरता में कमी आएगी।

कर्क : अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में प्रगति और परिवर्तन की स्थिति बनेगी। जमीन, जायदाद, वाहन, घर, फ्लैट के सुख में वृद्धि संभव है। ठेकेदारी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। खेती की जमीन अथवा कंस्ट्रक्शन के जमीन की खरीद बिक्री के लिए समय अच्छा रहेगा। क्रोध में अधिकता हो सकती है। संतान को लेकर थोड़ी सी घबराहट बढ़ेगी। आंतरिक रोग के कारण तनाव बढ़ सकता है। आय एवं लाभ में वृद्धि होगी। माता का सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा।

सिंह : सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जमीन, जायदाद, गाड़ी, घर, फ्लैट के सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। भाई, बहनों, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब जनों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी। सरकारी नौकरी या लाभ के लिए प्रयासरत लोगों को लाभ मिलेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

धनु : आय एवं पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। पैतृक निवास पर खर्च बढ़ेगा। आय तथा व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनेगी परंतु व्यापारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। वकालत के क्षेत्र से, अध्यापन के क्षेत्र से, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक कार्यों से मन प्रसन्न रहेगा परंतु पारिवारिक जनों से विवाद ना करें।

मकर : नेतृत्व क्षमता, बौद्धिक क्षमता तथा मानसिक तीव्रता में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में सकारात्मकता आएगी। जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति, वाहन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों में प्रगति होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है परंतु माता का सानिध्य सुख बढ़ेगा। संतान पक्ष से सकारात्मक प्राप्त होगी। संतान की प्रगति होगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रगति होगी। आय के साधनों एवं लाभ में वृद्धि होगी। परिश्रम का परिणाम प्राप्त होगा।