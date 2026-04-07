मकर राशिफल 7 अप्रैल 2026 : रिएक्शन देने से पहले लें थोड़ा समय, पैसों से जुड़े काम को आज ना टालें
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है उन लोगों की राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 अप्रैल का दिन?
Capricorn Horoscope 7 April 2026, मकर राशिफल आज : 7 अप्रैल के लिए मकर राशि वालों का ध्यान अपने काम से ज्यादा दूसरों लोगों और उनके व्यवहार पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर होगा लेकिन स्थिति ही ऐसी बन जाएगी। आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और इस वजह से आज आप समझ सकते हैं कि कौन कितना भरोसेमंद है और कौन नहीं? आज के दिन आप लोगों के व्यवहार में छोटे-छोटे बदलाव भी नोटिस कर सकते हैं जिन्हें आमतौर पर आप नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ बातचीत या कोई छोटी सी बात आपके मन में आज बार-बार आ सकती है।
कोई ऐसी बात जो कभी नॉर्मल लगी हो, आज वो चीज भी आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसे जरूरत से ज्यादा सोचेंगे नहीं रहे बल्कि चीजों को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस समय सूर्य और मंगल दोनों ही मीन राशि में हैं और इस वजह से आपका व्यवहार हर चीज के प्रति नॉर्मल और नरम होगा। आप हर बात का तुरंत जवाब देने की बजाय चीजों को थोड़ा समय देना पसंद करेंगे और इससे कई चीजें आसान होंगी।
मकर लव राशिफल
इमोशनल तौर पर आज आप अपनी फीलिंग्स को मझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के व्यवहार के कुछ पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। आप उन्हें सही तरीके से करीब से जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना रिएक्शन देने से पहले थोड़ा समय लेना चाह सकते हैं जोकि सही भी है। हालांकि इतनी भी दूरी ना बनाएं कि बातचीत कम हो जाए। कभी-कभी छोटी-सी बात भी रिश्ते को बैलेंस बनाए रखती है। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो आज आप यह सोच सकते हैं कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए जो भरोसेमंद और स्टेबल हो। आप पहले से ज्यादा क्लियर हो सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कैसा इंसान चाहिए?
मकर करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में आज लोगों के साथ बातचीत या उनके काम के तरीके को आप समझेंगे। आज आप यह नोटिस कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति अपने काम में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और किसे क्लैरिटी नहीं है। आज की ये छोटी-छोटी बातें आपको अपने ऑफिस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी।
आज बुध कुंभ राशि में है और इस वजह से आप अपने काम को लेकर नए तरीके सोच सकते हैं। आप कुछ चीजों को ज्यादा आसान या बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ सकते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग अभी आपकी सोच से सहमत ना हों। इसलिए सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करने की बजाय अपने काम करने के तरीके पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। छोटे-छोटे सुधार भी आगे चलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं और आपको फालतू के तनाव से बचा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत पूरी तरह क्लियर ना हो। कोई व्यक्ति आपको जानकारी देगा लेकिन उसमें कुछ बातें अधूरी रह जाएगी। ऐसे में तुरंत रिएक्शन देने की बजाय थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा। समय के साथ स्थिति खुद साफ हो सकती है।
मकर मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में आपका ध्यान जल्दबाजी की बजाय स्टेबिलिटी पर होगा।। आप किसी भी चीज को खरीदने या इन्वेस्ट करने से पहले यह सोच सकते हैं कि वह आगे चलकर कितना फायदेमंद होगा। आज चीजों की असली जरूरत और उसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। किसी छोटे फैसले में भी आप थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं लेकिन यही देरी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में आप सही फैसले ले पाएंगे। अगर कोई काम काफी समय से रुका हुआ है तो उसे बहुत ज्यादा टालने के बजाय सही समय देखकर पूरा करने की कोशिश करें।
मकर हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ सही होगी लेकिन मन कई बातों में उलझा रह सकता है। एक ही समय में कई बातें एक साथ दिमाग में आ सकती हैं। अपने दिन को मैनेज रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जरूरी कामों पर ध्यान दें और खुद पर ज्यादा प्रेशर डालने से बचें। आज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस जो जरूरी है उसे बराबर करते रहेंगे तो आपके लिए सही होगा।
आज का सुझाव
जो चीज बार-बार दोहराई जाती है वही चीजों की असली सच्चाई को दिखाती है। इसलिए ध्यान से देखें कि क्या चीजें बार-बार सामने आ रही हैं? इसी से आपको सही रास्ता मिल जाएगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें
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